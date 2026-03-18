Milei sostuvo que Argentina va a promover la “lucha frontal contra el antisemitismo”

El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que la Argentina asume al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocuasto “con la convicción inquebrantable de defender la verdad histórica, la memoria de las víctimas y la lucha frontal contra el antisemitismo y toda forma de totalitarismo”.

En su mensaje en la red social X, Milei le agradeció al secretario de estado norteamericano, Marco Rubio, “por el acompañamiento de los Estados Unidos en este nuevo desafío”.

“Cuando el mundo tolera el odio y el colectivismo criminal, la barbarie avanza. Y cuando las naciones libres levantan la voz, la civilización prevalece. Desde la Argentina vamos a dar esa batalla cultural sin miedo y con claridad moral”, sostuvo el mandatario.

Y cerró: “Nuestro compromiso con los Estados Unidos y el Estado de Israel es inquebrantable. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!”

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Previamente, Rubio había felicitado a la Argentina por el inicio de “su presidencia de IHRA”. “En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes”, agregó el funcionario de Donald Trump. (con información de NA)