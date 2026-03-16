Julieta Venegas debuta como escritora con Norteña, Memorias del comienzo

La cantautora mexicana Julieta Venegas anunció su debut literario con Norteña. Memorias del comienzo, un libro autobiográfico que llegará en mayo a las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España.

El texto reúne recuerdos sobre sus primeros años, su familia y el origen de su vínculo con la música y la escritura de canciones. La artista explicó que se trata de una exploración personal sobre las raíces de su vocación artística, un proyecto que venía postergando desde hace tiempo.

Según la propia Venegas, el libro funciona como una “bitácora” que recorre su infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primer disco, Aquí (1997). “Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo”, señaló la artista en sus redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La publicación dialoga además con su próximo álbum, también titulado Norteña. Mientras el disco recrea su memoria musical, el libro se plantea como un registro narrativo de recuerdos. “Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó”, explicó.

La obra será editada de manera simultánea por sellos independientes de distintos países: Almadía (México), Blatt y Ríos (Argentina), La Pollera Ediciones (Chile), Laguna Libros (Colombia) y Las Afueras (España). También estará disponible en formato ebook y audiolibro.

La portada del libro fue fotografiada por su hermana, la fotógrafa Yvoni Venegas, quien junto a su padre, José Luis Venegas, ha documentado durante años la vida familiar y artística de la cantante.

Con ocho Latin Grammy y un premio Grammy Awards, Venegas es considerada una de las principales figuras del pop latino contemporáneo y se desempeña además como embajadora de buena voluntad de UNICEF en México. (NA)