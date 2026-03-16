¿Quién es María Laura Torre, la sucesora de Baradel en Suteba?

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Tras casi dos décadas como principal referente del gremio docente más importante de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel anunció que no buscará un nuevo mandato al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).

La decisión abre paso a un recambio en la conducción del sindicato y posiciona como principal candidata a su actual secretaria adjunta, María Laura Torre, quien encabezará la lista oficialista Celeste-Violeta en las elecciones previstas para mayo.

La dirigente, hasta ahora número dos del gremio y una de las colaboradoras más cercanas de Baradel, aparece como la figura elegida para garantizar la continuidad de la línea política y sindical que caracterizó al sindicato docente en los últimos años. Si el oficialismo se impone nuevamente en las urnas, Torre se convertirá en la primera mujer en conducir Suteba desde su creación.

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La decisión de Baradel de no presentarse a la reelección fue comunicada a la conducción del gremio en las últimas horas y ratificada en un plenario de la agrupación que dirige el sindicato. “No todos los sindicatos y sindicalistas son lo mismo. Acá no buscamos eternizarnos en el poder”, argumentaron desde el entorno del dirigente al explicar el cambio de liderazgo.

“Tomó esa decisión personal de no presentarse nuevamente. Además se van a renovar varias secretarías con gente joven”, explicó el propio Baradel, al justificar la necesidad de abrir paso a un recambio generacional dentro de la estructura sindical.

De perfil interno

Aunque menos mediática que Baradel, Torre tiene una extensa trayectoria dentro de la estructura gremial de Suteba. Durante los últimos años se desempeñó como secretaria adjunta y fue una de las figuras centrales en la organización territorial del sindicato y en el vínculo con las seccionales de la provincia.

Su perfil combina presencia en la vida interna del gremio con participación en instancias de negociación y movilización. En ese rol acompañó a Baradel en paritarias, conflictos salariales y debates sobre política educativa, consolidándose como una de las dirigentes de mayor confianza dentro de la conducción.

Esa cercanía política y organizativa es uno de los factores que explican la decisión de la agrupación Celeste-Violeta de elegirla como candidata para encabezar la lista oficialista en los próximos comicios.

Continuidad

El desafío de Torre será sostener la cohesión interna del gremio y mantener el peso político de Suteba dentro del sistema educativo bonaerense, en un contexto marcado por discusiones salariales permanentes, reclamos por infraestructura escolar y tensiones con el gobierno provincial.

En las últimas elecciones sindicales, la lista oficialista liderada por Baradel obtuvo el 81,3% de los votos frente a la lista Multicolor referenciada en Romina del Pla, dirigente vinculada a la izquierda sindical. El objetivo del oficialismo este año será revalidar ese respaldo y recuperar las cuatro seccionales que aún permanecen bajo conducción opositora.

La sucesión se produce, además, luego de una negociación paritaria compleja con la administración provincial que encabeza Axel Kicillof, en la que finalmente se acordó un incremento salarial del 7,5% para marzo y abril.

El final de una era

La salida de Baradel marca el cierre de una etapa dentro de Suteba. El dirigente inició su militancia sindical en 1991 en Lanús y en 2004 asumió la conducción del gremio en reemplazo de Hugo Yasky, hoy líder de la CTA de los Trabajadores. Desde entonces se convirtió en uno de los sindicalistas más influyentes del ámbito educativo.

Durante su gestión protagonizó extensos conflictos salariales, paros docentes y negociaciones que marcaron la agenda política de la provincia. También fue un actor central en los enfrentamientos con los gobiernos de

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, período en el que denunció persecución y espionaje ilegal contra el sindicato.

Pese a su salida de Suteba, Baradel no se retirará de la actividad gremial. Continuará como secretario general adjunto de CTERA y como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, espacios desde los cuales buscará seguir influyendo en la política sindical docente.

Una etapa que comienza

Con la candidatura de María Laura Torre, Suteba inicia un proceso de renovación que mantiene la continuidad de su línea histórica, pero con un nuevo liderazgo al frente.

La dirigente deberá consolidar su propio perfil en un escenario donde el sindicato continúa siendo un actor clave en la discusión educativa bonaerense. La transición, que se completará formalmente en diciembre cuando finalice el mandato de Baradel, marcará el inicio de una nueva etapa para el gremio docente más influyente de la provincia.