Zelenski busca dinero y tecnología a cambio de ayuda militar en Oriente Medio

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, abrió un nuevo frente diplomático al ofrecer asistencia militar a países de Oriente Medio que enfrentan ataques con drones iraníes, pero dejó en claro que su gobierno espera recibir compensaciones económicas y acceso a tecnología a cambio de esa cooperación.

Zelenski explicó que Ucrania busca recibir dinero y transferencia tecnológica si participa con su experiencia en la defensa contra drones, capacidad que el país desarrolló durante la guerra con Rusia. Kiev ya envió equipos de especialistas a naciones como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para asesorar en sistemas de interceptación y guerra electrónica.

La experiencia ucraniana resulta especialmente valiosa porque el país lleva años enfrentando ataques con drones kamikaze de origen iraní, los mismos modelos que hoy preocupan a varios gobiernos de Oriente Medio.

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En ese marco, el gobierno de Zelenski intenta posicionarse como proveedor de tecnología y entrenamiento militar, en un esquema de cooperación que incluiría acuerdos económicos y de desarrollo tecnológico.

Sin embargo, la iniciativa también generó tensiones geopolíticas: autoridades iraníes advirtieron que Ucrania podría convertirse en un “objetivo legítimo” si se confirma su participación en operaciones defensivas vinculadas al conflicto regional, lo que aumentaría la tensión internacional en medio de la guerra con Rusia. (NA)