Se registraron 15 muertos luego de un ataque entre EE.UU. e Israel hacia una zona industrial iraní

Al menos 15 personas murieron luego de un ataque israelí-estadounidense en una zona industrial de Irán. Foto: Agencia NA

El vicegobernador de Isfahán, Ayud Darvishi, informó este sábado que por lo menos 15 personas fallecieron en en la ciudad iraní luego de un ataque entre Estados Unidos e Israel contra una zona industrial.

Los ataques en conjunto tuvieron como objetivo una fábrica de equipos de calefacción y refrigeración ubicada en la zona industrial de Jey Industrial Town.

Fatemeh Mohajerani, portavoz el gobierno iraní, denunció los ataques israelí-estadounidenses y afirmó que desde finales de febrero, cuando se desató el conflicto en Medio Oriente, 36.489 viviendas y 6.179 locales comerciales han sido atacados.

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Con este ataque, la cifra de muertos escala y supera los 1.230 fallecidos desde el 5 de marzo, última fecha en la que el gobierno de Irán dio a conocer los datos oficiales sobre las pérdidas.

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