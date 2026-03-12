Campaña de vacunación antigripal 2026

A partir del 23/3, comienza la segunda etapa de aplicación, y se amplía a:

Niños y niñas entre 6 meses y 2 años

Embarazadas

Personas puérperas (entre los 10 días posteriores al parto)

Cualquier persona de riesgo

Personal estratégico

Personas en contacto con aves de corral

Gratis, sin turno ni orden médica. Acercarse al Centro de Salud o vacunatorio más cercano. En https://www.bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/ se encuentra disponible su ubicación y horarios de atención.



La vacunación reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo. Además, es efectiva contra las formas graves de infección con variantes del subclado K, actualmente en circulación en el Hemisferio Norte.



Tres consejos simples para prevenir la gripe:

