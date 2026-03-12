Campaña de vacunación antigripal 2026
El miércoles 11 de marzo comenzó la primera etapa de aplicación de vacunas antigripales para personal de Salud y mayores de 65 años.
A partir del 23/3, comienza la segunda etapa de aplicación, y se amplía a:
- Niños y niñas entre 6 meses y 2 años
- Embarazadas
- Personas puérperas (entre los 10 días posteriores al parto)
- Cualquier persona de riesgo
- Personal estratégico
-
Personas en contacto con aves de corral
Gratis, sin turno ni orden médica. Acercarse al Centro de Salud o vacunatorio más cercano. En https://www.bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/ se encuentra disponible su ubicación y horarios de atención.
La vacunación reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo. Además, es efectiva contra las formas graves de infección con variantes del subclado K, actualmente en circulación en el Hemisferio Norte.
Tres consejos simples para prevenir la gripe:
- Lavarse las manos regularmente o usar alcohol en gel.
- No compartir utensilios, mates ni otros objetos de uso personal.
- Ventilar los ambientes con frecuencia.