Martín Pacheco: "Instalaremos 120 cámaras adicionales para reforzar el circuito existente"

El Municipio anunció la incorporación de más de 100 cámaras de vigilancia que serán utilizadas por el CeUM y las fuerzas de seguridad, como parte del refuerzo tecnológico en materia de seguridad. Martín Pacheco, dialogó con Panorama (LU2) e indicó que, además de las tradicionales, se sumarán algunas con lectoras de patentes.

"Es una decisión del intendente ampliar el sistema de cámaras en la ciudad, que viene funcionando muy bien. Además, es un requerimiento de los vecinos en los foros de seguridad. En este sentido, vamos a estar ampliando la instalación de las mismas con 120 en los diferentes barrios de Bahía Blanca", contó el funcionario.

Los lugares donde se colocarán surgen de un análisis previo realizado por el área de seguridad, en conjunto con los foros y la Policía. El objetivo es ubicarlas en los sectores donde más se requieren, teniendo en cuenta también la factibilidad tecnológica tanto para su instalación como para su correcto funcionamiento.

"Ya se está trabajando en la colocación de la fibra óptica que va desde la última hasta la nueva. Una vez terminado ese trabajo, van a empezar a llegar los equipos para que empiecen a funcionar lo antes posible", indicó.

La ciudad cuenta con numerosos sectores donde funcionan cámaras que fueron instaladas de manera progresiva a lo largo de los últimos años. Algunas cuentan con tecnología más avanzada que otras, en función de los procesos de reemplazo y actualización que se fueron realizando.

"Estas cámaras que incorporamos tienen más definición en la imagen que toman y reproducen, además de que el ángulo en el que trabajan es superior a las más viejas. lo que facilita el trabajo de los operadores y les entrega mayores alternativas a las fuerzas de seguridad", confirmó Pacheco.

"Además, sumamos algunas cámaras con lectoras de patente, que son colocadas en los sectores de ingreso y egreso de la ciudad, como así también en el sector céntrico para realizar un cerrojo más eficiente", continuó.

"Tenemos cubierta casi toda la ciudad. Lo que ocurre es que Bahía va creciendo, los barrios se van ampliando y siempre hace falta complementar con cámaras en lugares nuevos. Es una herramienta que sirve, no solo para la seguridad en sí o el trabajo policial, si no también para emergencias, accidentes de tránsito, etc.", sostuvo.

Consultado sobre la evaluación que se hace del trabajo del Centro de Monitoreo y su coordinación con las fuerzas, el director expuso: "Desde el inicio de esta gestión los números son positivos en cuanto al impacto del CeUM, la interacción con la Policía y la posibilidad de evitar ilícitos o capturar a quienes lo hayan hecho. Tratamos de que el personal se capacite diariamente para que la ciudad esté cada día más segura", afirmó.

La coordinación con los privados y la Policía es clave: "Se trabaja con los GTO de las comisarías para tener el registro de las cámaras de seguridad privadas así cuando ocurre una situación la Policía que está patrullando sabe donde puede recurrir a imágenes", finalizó.