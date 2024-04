layout="fixed-height">

Se estima que para mediados de mayo estarán operativas en Bahía Blanca 996 cámaras destinadas a la seguridad pública.

La administración del intendente Federico Susbielles, según informó, recibió el Centro Único de Monitoreo (CEUM) con 660 unidades y después de superar los daños del devastador temporal, activó 40 más, energizó otras y mejoró la conectividad y fidelidad de resolución.

La idea, puertas adentro, es llegar a las 1.200 a fin de año, en la intención del jefe comunal de darle prioridad a una temátic sensible para la sociedad.

El CEUM cobró gran protagonismo en lo que va del año. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad provincial, hasta el 21 de abril pasado se habían hecho 63 operativos con aprehendidos a partir de la intervención de los "ojos vigilantes". La misma fuente aseguró que en el primer cuatrimestre de 2023 ese número era de 10.

El incremento se nota en el esclarecimiento de delitos cometidos en la zona céntrica (comercios) y, en especial, por infracción a la ley 23.737 (drogas), que permitieron desactivar 18 "pasamanos" o acciones de narcomenudeo (contra 3 de 2023).

Y aseguran que también mejoraron los tiempos de respuesta, a partir de una mejor coordinación con la Policía.

"La Nueva." recorrió por dentro las instalaciones del CEUM (en la Terminal vieja) y pudo comprobar la evolución tecnológica.

Por ejemplo, el domo de Don Bosco y ex Camino Sesquicentenario tomó, con notable claridad, cómo un motociclista con casco y mameluco amarillo descendió de su moto y subió a un auto para realizar una supuesta compra de frascos con cogollos, hecho que disparó la intervención policial. "Se llegan a ver los billetes", advirtió Martín Pacheco, subsecretario de Protección Ciudadana.

Casi al mismo tiempo, la atención de la sala se vio interrumpida por el potente sonido de una alarma. "Es uno de los 66 botones antipánicos que tenemos conectados y fue activado", explicó.

De esa manera, uno de los 15 operadores de turno ubicó el alerta por el GPS y se comunicó de inmediato con la mujer (con antecedentes de sufrir violencia de género). La uniformada de turno (hay un efectivo las 24 horas en la sala) dio automático aviso a sus compañeros para que un patrullero llegue rápidamente al domicilio.

De la misma forma, el domingo pasado a la madrugada se logró aprehender a un hombre de 36 años que merodeaba la casa de su ex con una escopeta, en Rivadavia al 3500.

Pacheco explicó de qué manera funciona el CEUM. Lo acompañaron la subdirectora, Andrea Díaz, y el jefe operativo, Lucas Mazante, quienes -como él en Villarino- cuentan con dilatada trayectoria en la materia.

"Se restableció la comunicación con la Policía. Esto hizo que en los últimos 3 meses se haya incrementado el esclarecimiento y se acortara los tiempos de respuesta. Podemos resolver delitos en cuestiones de segundos", dijo Pacheco.

En la recorrida también estuvieron presentes Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, y el jefe de la Policía bahiense, comisario inspector Gonzalo Sandobal.

"Se trabaja con el mapa del delito, que se actualiza semanalmente, con datos del último mes", explicó Sandobal.

"Ante el alerta de las cámaras, la Policía ya tiene diagramado un operativo cerrojo en todas las salidas de Bahía Blanca. Se cierra la ciudad", dijo Montero.

Pacheco abordó el tema de los accesos, que es vital para evitar la fuga de delincuentes.

"Se mejoró con las lectoras de patentes en todos los lugares y también con la coordinación de la Policía Federal, que custodia los ingresos. Todos los ingresos están cubiertos.

"Se están reacomodando algunas cámaras que no tenían utilidad o no cubrían demasiado, se está reestructurando por el tema del temporal. Se han mejorado las cámaras en general. Había baja resolución porque bajaban la 'ganancia' de las cámaras para no ocupar tanto espacio. Se invirtió en cambiar la tecnología para que haya más espacio y se pueda grabar en mejor calidad", sostuvo.

El subsecretario consideró que con la incorporación de las nuevas cámaras "vamos a tener una ciudad super controlada. El delito cero no existe pero trataremos de achicar márgenes".

Andrea Díaz, a su turno, aclaró que también articulan con fuerzas de distritos vecinos. "Hace poco tuvimos un hecho en Monte Hermoso y trabajamos de manera coordinada con la DDI", sostuvo.

Pacheco anunció que el intendente viajará en breve a La Plata para firmar el convenio de adhesión a la Plataforma Multiagencial de seguridad.

Se trata de una solución técnica que permite, a través de una interfaz común y en tiempo real, centralizar, coordinar, analizar y evaluar de manera inteligente las demandas de emergencias que se reciben en los diferentes municipios, ya sea por seguridad, salud e intervenciones de Defensa Civil.

"Este sistema permite incorporar cámaras particulares y ahora estamos haciendo un relevamiento e invitando a privados, porque pueden ser de ayuda para el análisis delictual y estar más protegidos", afirmó Pacheco.

"No son varios los municipios adheridos en esta zona, pero se los está invitando a sumarse porque puede mejorar el tiempo de respuesta en ambulancias, bomberos, la cantidad de semáforos y su funcionamiento, es muy rica en distintos contenidos", amplió Montero.

Mapas y ruteos

Cuando se produce un delito (por caso un robo), el CEUM lo carga automáticamente en el sistema y el dato queda "marcado" por la cámara del sector.

Eso les permite hacer un análisis del delito.

"Podemos decir que el reservado de motos de Chiclana y Alsina es mucho más riesgoso que el de San Martín y Alsina, por ejemplo. El sistema te marca los antecedentes y en qué horarios determinados el operador debe prestar más atención", afirmó Pacheco.

Los operadores (son 70 en total, que trabajan de a 15 en turnos de 8 horas) también tienen ruteos asignados.

"Estudiamos las conductas de las personas y cada persona repite conductas: vas a comprar al quiosco más cercano, vas a tu trabajo por el mismo camino...Estudiamos esas conductas. El operador está entrenado para eso y tiene conocimiento profesional. Sabe a qué horario saca la basura un vecino de su sector, si deja el auto afuera del garaje o si el quiosco, que habitualmente cierra a las 21, está abierto a las 21.50, puede suceder algo anormal.

"Cuando detectan una conducta indebida, monitorean la situación y, junto con un compañero, buscan saber por qué no cerró a horario. Primero se analiza y, si se advierte la anormalidad, se avisa a la Policía para que concurra. Muchas veces ese tipo de tareas preventivas no se miden, no se ve reflejada en la estadística", declaró Pacheco.

Con el aporte de ingenieros en sistemas y software se está empezando a trabajar con Inteligencia Artificial, con una base de datos y los mapas de calor del delito.

"De esa manera se puede predecir horarios y lugares (más conflictivos) y qué cámara puede captar con mayor probabilidad un potencial delito y, en el caso de la zona céntrica, saber de qué barrios o zonas vienen los autores", dijo.

Botones antipánico y alarmas vecinales

Aportes. El CEUM tiene conectados 66 botones antipánico por violencia de género que hacen sonar una alarma en la sala de operaciones cada vez que se activan. El centro, a su vez, está vinculado a 159 alarmas vecinales.

Otros servicios. Las cámaras también son útiles para buscar chicos que se van de sus casas, descompensaciones en la vía pública, control de eventos masivos, movilizaciones y espectáculos depotivos.

Experiencia. "El operario tarda 3 años para formarse. Tiene que aprender conductas, vehículos, conocimientos de la ciudad. Por ejemplo, si pasa algo en Brandsen y Darwin, tiene que saber que hay cámaras en Dorrego y General Paz y en Lavalle y Corrientes", explicó Martín Pacheco.