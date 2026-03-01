Ciencia de Datos, una especialidad que se posiciona a la vanguardia en la UNS

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“No usar los datos para tomar decisiones, hoy en día es una negligencia. Esto es así porque la información está y lo que falta es la capacidad instalada en la fuerza laboral para aprovecharla”, dijo el Dr. Axel Soto, director de la Diplomatura Universitaria en Ciencia de Datos lanzada desde la Universidad Nacional del Sur (UNS).

La novedad se da en un contexto global donde la información digital crece de manera exponencial, donde se prevé el fin de la era de la intuición (en los negocios) y la apertura federal hacia una mayor capacitación.

“Se trata de una disciplina relativamente nueva que surge de la intersección de varias áreas: la estadística, la ciencia de la computación y el conocimiento de dominios particulares, ya sea respecto de la salud, la administración empresarial o los procesos industriales”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“El objetivo es analizar el rastro o la ‘huella digital’ que generamos en cada una de nuestras acciones, ya sean compras, ventas o viajes, para sacar provecho y tomar decisiones fundamentadas en lugar de basarnos solo en la memoria o en la intuición”, aseguró Soto, en diálogo con La Nueva.

—Si las decisiones se relacionaban con la intuición, ¿cómo se resuelve hoy ese paradigma?

—Tradicionalmente, en el ámbito industrial o empresarial muchas decisiones se tomaban por la denominada ‘regla del pulgar’ o porque ‘las cosas siempre se hicieron así’. Hoy, eso transita hacia una justificación basada en lo que los datos indican.

—¿Qué habilidades específicas adquiere un alumno en esta diplomatura?

—Buscamos que aprendan técnicas y metodologías para la extracción de patrones y el uso de datos para tareas predictivas. Es decir, entender qué pasó para predecir un comportamiento futuro.

—¿Cuál es el perfil de los estudiantes?

—El interés es realmente transversal.

“Tenemos inscriptos con perfiles de ingeniería, pero también de ciencias de la salud, administración de empresas y hasta físicos y matemáticos”, dijo Soto.

“Las organizaciones buscan mejorar sus márgenes de ganancia y optimizar procesos, y eso atrae a profesionales de todas las áreas”.

—¿Cómo ha sido el proceso de alcance nacional para la diplomatura?

—Inicialmente, el programa era presencial en Bahía Blanca, pero nos limitaba geográficamente. Sin embargo, recibíamos muchas consultas de personas en lugares como Mendoza, por ejemplo, interesadas en la modalidad virtual. Para saltear la burocracia de acreditar una especialización virtual a largo plazo, abrimos la diplomatura en forma virtual, lo que nos ha dado una convocatoria muy federal por el alcance a personas de todo el país.

—¿Existen cupos limitados para esta modalidad?

—Sí, aunque sea virtual queremos mantener la interacción y la calidad en las evaluaciones. Por eso manejamos un cupo de aproximadamente 60 a 70 candidatos.

Detalles de la cursada

Para garantizar una interacción de calidad entre docentes y alumnos, la diplomatura universitaria mantiene un cupo limitado de hasta 70 candidatos. Los puntos clave para los interesados son:

—Duración: 10 meses.

—Calendario: se iniciará el venidero martes 7 de abril y prevé finalizar en los primeros días de diciembre.

—Inscripciones: el proceso de inscripción ya está en marcha —con muy buen ritmo, según se indicó desde la UNS— y continuará abierto hasta casi el inicio de la cursada, previsto para el viernes 3 de abril. Más información en https://cs.uns.edu.ar/dcd/

Con esta propuesta, la UNS busca cerrar la brecha de capacidades en una disciplina que, aunque nueva, ya resulta vital para la rentabilidad y eficiencia de cualquier institución moderna.

Dr. Axel Soto, director de la Diplomatura Universitaria en Ciencia de Datos lanzada desde la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Sobre el director: Axel Soto es profesor de la UNS e investigador del Conicet. Antes de su puesto actual, trabajó en el área de procesamiento de lenguaje natural para el National Center for Text Mining (Reino Unido).

Formó parte en la creación y dictado de una especialización similar en Dalhousie University (Canadá) donde también trabajó en el área de ciencia de datos. Ha participado en proyectos de NSERC, DARPA, BBSRC, Conicet, y con empresas tales como Boeing y EY.

Sus áreas de interés son el aprendizaje automático y la visualización interactiva aplicados a datos biológicos, químicos y al lenguaje escrito.