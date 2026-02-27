El embajador de EE.UU. recibió a familiares de presos políticos argentinos en Venezuela

El diplomático con los familiares de los presos políticos

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, reclamó públicamente la liberación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, detenidos en Venezuela.

Fue al considerar que se trata de arrestos “injustos” y, además, advertir sobre el impacto humanitario que la situación provoca en sus familiares.

“Hoy abracé a sus familias. Su angustia es insoportable y el tiempo importa”, señaló a través de un mensaje publicado en la red social X.

En el mismo posteo, expresó el respaldo de Washington a las gestiones diplomáticas del gobierno argentino y del canciller Pablo Quirno, y aseguró: “No vamos a descansar hasta verlos a ellos y a todos los presos políticos libres”.

El pronunciamiento se conoció un día después que Gallo lograra comunicarse por primera vez con su esposa tras 445 días de incomunicación, según confirmó su pareja, María Alexandra Gómez.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina se encuentra detenido desde el 8 de diciembre de 2024 en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, acusado por las autoridades venezolanas de presuntas actividades terroristas. Su defensa y allegados niegan los cargos y denuncian la falta de debido proceso.

El gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani

La llamada telefónica se produjo luego de que Gallo levantara una huelga de hambre que mantenía junto a más de 200 presos políticos, quienes reclaman celeridad en las excarcelaciones y el respeto de sus derechos, en el marco de los anuncios oficiales de reconciliación impulsados por el gobierno chavista.

Según cifras oficiales difundidas por el chavismo, más de dos mil personas con medidas cautelares obtuvieron libertad plena y 177 presos fueron beneficiados por la norma.

No obstante, la organización Foro Penal aclaró que muchas de estas medidas corresponden a excarcelaciones con condiciones, y confirmó haber verificado la liberación de 109 personas hasta el momento. (TN)