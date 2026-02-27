Se levantó el paro de controladores aéreos y no habrá cancelaciones el fin de semana

El Ministerio de Capital Humano confirmó oficialmente la suspensión del paro de controladores aéreos que iba a afectar a todos los aeropuertos del país desde este viernes y durante el fin de semana.

A través de un comunicado, la cartera informó que se levantaron las medidas de fuerza en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), lo que garantiza la normal prestación del servicio en todo el territorio nacional.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se han levantado las medidas de fuerza dispuestas en el marco del conflicto”, señala el comunicado oficial difundido este viernes.

La nota agrega que la decisión fue comunicada formalmente por la representación legal del gremio, que notificó la suspensión de las acciones sindicales programadas para el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2026. (Fuente: TN).