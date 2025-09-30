Tras el espaldarazo de la semana pasada, Milei anunció que volverá a reunirse con Trump en la Casa Blanca

Apenas cinco días después de su paso por los Estados Unidos, el presidente Javier Milei confirmó que visitará nuevamente ese país el próximo 14 de octubre para participar de una reunión bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, confirmaron desde la cuenta oficial de Cancillería.

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos.El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.”, agregaron.

El Gobierno argentino subrayó que el encuentro representa “una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Durante la visita, Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a jefes de Estado en visita a Washington, D.C. La confirmación se dio a pocos días de que ambos países anunciaran un acuerdo de asistencia financiera para la Argentina, que incluye negociaciones de swap de monedas y líneas de crédito.

El propio Milei publicó un escueto mensaje en su cuenta de X: “Reunión en Casa Blanca. Fin”, sin más comentarios sobre la agenda prevista.

El acuerdo financiero fue destacado por altos funcionarios de la administración de Trump. Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, aseguró días atrás a través de X que Milei “está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina” y reiteró que el Tesoro estadounidense “está decidido a apoyar sus reformas”.

En paralelo, Kevin Hassett, asesor económico de Trump y uno de los principales candidatos para asumir la presidencia de la Reserva Federal en caso de un nuevo mandato republicano, afirmó que “la Casa Blanca será una aliada incondicional de la Argentina” y sostuvo que Milei “tiene nuestro 100% de apoyo”.

Bessent detalló además que varias empresas estadounidenses planean realizar inversiones directas significativas en distintos sectores de la economía del país, aunque condicionó esos desembolsos a un resultado favorable para el Gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, señaló Bessent en un extenso posteo publicado en X.

Entre las herramientas financieras confirmadas por EE.UU. se encuentra la negociación de un swap de US$20.000 millones y la compra de bonos soberanos en dólares. (TN)