Colmenares: "Miramos las dos tablas, pero una cosa nos va a llevar a la otra"

Olimpo metió un triunfazo ante Huracán y Nahuel Colmenares fue el gran responsable. El 9 marcó los tres goles del aurinegro en el éxito ante Huracán 3 a 2, que le permitió al elenco que conduce Gastón Sancho tenga compañía en el fondo de la tabla acumulada de la temporada 2025 de la Liga del Sur.

"Necesitábamos el triunfo y estos dos triunfos suman mucho en lo anímico. Sinceramente, miramos las dos tablas, pero una cosa nos va a llevar a la otra. Si seguimos sumando, nos vamos alejar de los últimos puestos y nos vamos a meter entre los cuatro. Pero, de acá en adelante, no podemos regalar nada", le contó el delantero de General Roca a El Diario Deportivo, que se emite en la Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

El "Negro" también habló de su paso por el equipo del Federal A, de su primer hat trick y de lo que generan estos goles para seguir en la lucha por permanecer en la elite del fútbol liguista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mirá la nota completa: