Acueducto Brandsen: advierten que podría registrarse baja presión en el centro y dos barrios
ABSA informó que el envainado de la cañería, que se realizará durante este martes y miércoles en calle Undiano, es el último paso de la intervención sobre el conducto.
ABSA informó que, a lo largo de este martes y miércoles, avanzará con el envainado del Acueducto Brandsen, en su traza sobre calle Undiano entre Berutti e Italia.
Estas tareas requieren de maniobras en las redes por parte de ABSA, lo que puede ocasionar la disminución de presión durante ambas jornadas en macrocentro y microcentro; y los barrios Pedro Pico y San Martín.
En el sector de trabajo ya se realizó el reemplazo de las grandes válvulas, y la construcción de cámaras, por lo que esta instancia de envainado de la cañería es el último paso de la intervención sobre el conducto.
Por esta razón se solicita a las personas usuarias de los sectores afectados, hacer las reservas para cuando se produzca la afectación y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica (0800-999-2272) y redes sociales de ABSA en Facebook y Telegram.