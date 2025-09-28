Femenino: 9 de Julio debuta ante Peñarol de Mar del Plata, por el Provincial de Mayores

Ileana Corvalán aporta experiencia en 9 de Julio. Fotos: archivo, 9 de Julio y Peñarol.

9 de Julio debutará esta tarde como local, recibiendo a Peñarol (Mar del Plata), desde las 18, por la Región 4 del Provincial de Clubes Femenino.

Se trata de una experiencia inédita para la institución y, al mismo tiempo, el regreso de un equipo mayor de la ciudad a una competencia que traspasa el nivel local.

En este cuadrangular participarán también Regatas (San Nicolás) y San Martín (Junín), jugando todos contra todos ida y vuelta.

Aún está por resolverse si en la siguiente instancia serán cruces 1º-4º y 2º-3º o un Final Four 4.

En el local, puntero en el torneo que organiza la Asociación Bahiense, no estarán Delfina Alves da Florencia e Isabella Roldán, ambas afectadas a la preselección argentina U17.

"No tenemos referencias de las rivales. Pero la idea es plasmar nuestro juego y ver cómo estamos posicionados", indicó el entrenador Julián Turcato, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El plantel de 9

El plantel completo de 9 de Julio: Emilia Fernández, Ileana Corvalán, Anahel Maurer, Tamara Nieva (hoy ausente, en reposo), Victoria Flores, Victoria Martín (ausente, de viaje) y Belén Tombesi y Jésica Azaroff, hasta acá, las mayores.

Menores: Isabella Roldán (hoy ausente, con la preselección argentina), Delfina Alves (hoy ausente, con la preselección argentina), Isabella Larrasolo, Isabel Sorzini (ausente, de viaje), Amparo Althabe (ausente, de viaje), Génesis Haberkorn, Celina Stempelet, Milagros Scarabotti, Clara Kiessling y Olivia Borsetti.

El equipo de Peñarol

El milrrayitas: Tamara Dell'Olio, Celeste Selent, Valeria De Cabo, Paloma Bonzi, Sofía Colantonio, Xamila Weiske, Juana Barrionuevo, Micaela Cervone, Guadalupe Palacios, Rosario Menéndez, Rocío Ferullo, Martina Barbarino, Giuliana Danunzio, Joaquina Sciarra, Mora Cedrón, Lola Barbero, Micaela Monetti y Martina Rossi. DT: Diego Vidal.