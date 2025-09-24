Otro desafío para 9 de Julio: "Compararnos con un rival como Peñarol será una linda experiencia"

9 de Julio comenzará a transitar el domingo un camino diferente con el equipo de Primera femenino: el Provincial de Clubes.

En su debut recibirá a Peñarol de Mar del Plata, desde las 18.

"Hace mucho tiempo que un equipo no representa a Bahía a nivel provincial. Cuando nos comunicaron que se jugaba el Provincial, empezamos a mover los hilos en el club", contó el entrenador Julián Turcato.

Uno de los objetivos es sumar un eslabón a la cadena del desarrollo y crecimiento de las jugadoras.

"Esto se pensó para compensar a las más grandes y darle otro rodaje a las más chicas, con las que venimos trabajando hace unos años en el club, y buscando la mejor competencia. Compararnos con un rival como Peñarol será una linda experiencia", comentó el DT.

También, la deserción de algunos participantes a nivel local, limita la competencia interna y obliga a buscar rivales fronteras afuera.

"Anotarnos en otra liga fue por el hecho de que hay pocos equipos en Bahía. También, para ver otras caras y evaluar cómo estamos a nivel provincia, es un lindo desafío y una linda motivación para el club y las chicas", entendió.

En este primer grupo clasificatorio, 9 de Julio se enfrentará con Peñarol, Regatas de San Nicolás y San Martín de Junín.

"No tenemos referencias de las rivales. Pero la idea es plasmar nuestro juego y ver cómo estamos posicionados", señaló.

Aún no se sabe el premio para el ganador de este torneo, aunque en 9 de Julio se aferran a un antecedente.

"Sabemos que a Biguá, que salió campeón en Neuquén a mitad de año, lo invitaron a jugar Liga Nacional", recordó el entrenador.

La competencia, además de su valor, incentiva el trabajo diario.

"Más allá que las chicas estudian o trabajan, buscamos la motivación para que se exijan en el día a día. Y esto ayuda", comentó Turcato.

Desde lo económico esta participación tiene un costo importante, por lo tanto están intentando generar ingresos.

"Estamos buscando sponsors más que nada para afrontar los viajes, por lo tanto, si alguien están interesado, se puede contactar por las redes del club", apuntó Turcato.

9 de Julio sufrirá dos bajas importante en el debut, a raíz de la presencia en la preselección argentina de Isabella Roldán y Delfina Alves da Florencia.

"Ojalá no contemos durante todo el mes con ellas y que queden en la Selección para el Sudamericano. Para nosotros significan un orgullo", resaltó.

Mirá el video completo: