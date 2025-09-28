El Mago y La Nueva y Los Totora cierran la fiesta en Coronel Pringles

Luego de la suspensión por mal tiempo de los festejos que se iban a llevar a cabo en la jornada de ayer, en Coronel Pringles se realizarán este domingo las actividades previstas por el 143° aniversario de su fundación, que prevén espectáculos musicales, un desfile multitudinario, patio de comidas y feria de artesanos.

Todo esto, por supuesto, con entrada libre y gratuita.

El evento, que contará con los shows musicales de El Mago y La Nueva, y Los Totora, se hará en la Plaza Juan Pascual Pringles y no en el balneario municipal, como estaba previsto en un primer momento.

Allí, desde las 11.30 de hoy, todo comenzará con la voz de Leandro Casey para dar lugar al discurso del intendente Lisandro Matzkin y el desfile de instituciones.

Luego, desde las 14, se presentará Juan Carabajal para dar paso media hora más tarde a uno de los shows esperados, El Mago y La Nueva.

Ramón “El Mago” Benítez era el guitarrista y uno de los referentes de La Nueva Luna, uno de los grupos más importantes de la movida tropical argentina.

La banda fue creada en 1995 por Benítez y el cantante Marcelo “Chino” González, luego de dejar el grupo Siete Lunas. Junto a otros músicos editaron 18 álbumes, de los cuales tres fueron disco de oro y platino, dos doble platino y uno –La fuerza joven- triple platino.

González falleció en 2017, lo que llevó a Benítez a disolver La Nueva Luna. Tiempo después él y el resto de los músicos conformaron El Mago y La Nueva, con lo que volvieron a recorrer los escenarios de todo el país.

Posteriormente, en Pringles será el turno de las bandas locales Entrevero, La Vino Tinto y la cantante Ayelén Reguera.

Cerrará el evento, aproximadamente a las 19, la agrupación Los Totora.

Los Totora es una banda de cumbia pop formada en La Plata en 2002. Comenzaron tocando en fiestas y ganaron popularidad con versiones de clásicos del género.

Su éxito creció gracias a redes sociales y YouTube, lo que los llevó a recorrer el país y actuar en TV. Con discos como Sobran los Motivos, mezclan cumbia, pop y baladas. Su energía en vivo y carisma los convirtieron en una de las bandas más destacadas del género en Argentina.

Además, en la plaza Juan Pascual Pringles habrá stands de feriantes, artesanos, emprendedores, y un patio gastronómico a cargo de los clubes de Coronel Pringles.

“Todo, como siempre, será con entrada libre y gratuita. Esperamos que las familias de Pringles y de la zona, como viene sucediendo en todas estas fiestas, nos vengan a acompañar”, subrayó el intendente Matzkin. (Agencia Coronel Pringles)