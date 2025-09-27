Juicio oral: siete años y medio de cárcel por violar a una chica en su casa

Una adolescente de 14 años conoció a un chico mayor que ella a través de una amiga y comenzaron a intercambiar mensajes por las redes sociales.

En una oportunidad ella lo invitó a tomar mate en su casa, aunque lo que había comenzado como un simple encuentro para charlar tuvo un desenlace muy violento.

La menor le contó a una conocida, y luego a su madre, que el joven la sometió por la fuerza y la violó.

En las últimas horas, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, sentenció a 7 años y medio de cárcel a Joaquín Nahuel Trecco (20) por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Por cuestiones médicas el joven arribó al debate con arresto domiciliario y permanecerá en esa condición al menos hasta que la sentencia adquiera firmeza, según informaron fuentes judiciales.

Para el juez quedó probado que el 18 de febrero de 2024, entre las 11.30 y las 13, en una vivienda ubicada en un sector cercano a Vista Alegre, el imputado abordó contra su voluntad a la víctima en una habitación, la tomó del cuello y la sometió sexualmente.

Consideró también que no hizo caso a los pedidos de la menor para que se detuviera, no pudiendo resistirse por la diferencia física entre ambos.

Redes y relato

La menor declaró en la causa mediante el sistema de cámara Gesell y dijo que conoció al imputado por intermedio de una amiga.

Agregó que comenzaron a intercambiar mensajes por Instagram y WhatsApp y que el día de los hechos estaba sola en su casa, ya que su hermana trabajaba y su madre había concurrido a la casa de una amiga.

Detalló que invitó al joven a tomar mate, ya que había estado en otra oportunidad (en esa ocasión había otras personas en el lugar).

Mencionó que poco después del arribo del acusado fue a una habitación para cambiarse y que el procesado ingresó al sitio y la sorprendió de espaldas.

La chica describió lo sucedido y que poco después se comunicó con una amiga para contarle lo que había pasado.

Comentó que esta última le dijo que eso que había sucedido era un abuso y que por intermedio de la joven su madre tomó conocimiento de lo que había vivido.

Refirió también que “pensó que eran amigos” y que “cuando lo veía sentía cosas raras y trataba de no verlo sola hasta ese día en que pasó eso”.

Enojo y denuncia

La madre de la víctima contó cómo tomó conocimiento del hecho y dijo que su hija “estaba asustada tenía miedo a que la retara, porque tenía prohibido hacer entrar a alguien a su domicilio”.

Comentó que era la primera vez que sucedía y que fue a la casa del imputado.

Manifestó que estaba muy enojada y que se comunicó con el servicio de emergencias 911 para denunciar lo sucedido.

Describió que a partir de ese momento la chica sufrió problemas en la escuela y hasta atentó contra su vida.

Agregó que en la actualidad “tiene bajones” y “pesadillas”, por lo que deben acompañarla.

Dijo que es inocente

Trecco declaró en dos ocasiones durante la instrucción de la causa y negó haber abusado de la víctima, manifestando que la relación sexual fue consentida.

Agregó que la chica lo había invitado a su casa y le mencionó que iba a estar sola. También señaló que en un momento la adolescente fue a una habitación y le dijo que fuera a ese lugar.

Detalló que horas después la menor le escribió manifestándole que lo odiaba y no quería volver a verlo. También refirió que recibió amenazas.

Refirió además que no puede llevar adelante algunas circunstancias señaladas en la denuncia (sujeción o movimientos) por la escasa movilidad de su brazo derecho, en el que sufrió una enfermedad durante su infancia y tiene colocada una prótesis.

Las pericias

El magistrado describió en el fallo que el médico que examinó a la menor la halló “angustiada y conmocionada”.

Agregó que las lesiones constatadas “se correspondían con los dichos por la paciente”.

Una psicóloga de la Asesoría Pericial detalló que entrevistó a la chica y “no constató presiones externas”.

Siguió diciendo que la amiga de la joven “introduce la idea de abuso sexual”, porque la víctima “no lo había significado de ese modo”.

Sostuvo que “puede ser que no lo haya vivido como un hecho traumático, pero eso no afecta la credibilidad del relato”.

También expresó que “no advirtió fabulación” y la joven “brindó un relato descriptivo”.

Luego de escuchar otros testimonios (amigas y familiares de la damnificada), el juez De Rosa consideró que Trecco “invadió con su accionar la esfera de reserva sexual de la víctima, avanzando más allá de las pretensiones de la joven, quien manifestó en su declaración y en todo momento, no consentir el acto sexual”.