Pampeano B: Argentino recibe a Santa Rosa RC en busca de la clasificación

Ramiro Correa va como fullback en el XV del Chancho. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Luego deEste sábado volverá al ruedo Argentino, en la reanudación del Regional Pampeano B con la cuarta fecha.

A dos jornadas del final, El Chancho recibirá este sábado a Santa Rosa RC con el objetivo de lograr el éxito que lo clasifique a la reválida A-B, para recuperar la plaza URS 2 en el Regional A.

El partido comenzará a las 16 y será arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur). Previamente se medirán las Intermedias, 14.30 (Juan Ignacio Rossello).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El represntante bahiense marcha como único líder y está en una posición inmejorable para asegurar hoy mismo la clasificación.

Recordamos que esta etapa se juega a una rueda (cinco fechas) y que el 1º y el 2º jugarán la reválida frente al 7º y 8º del Regional A a partir del 25 de octubre. Será, también, a una rueda.

Argentino arrancó con dos victorias como local y viene de ganar de visitante con autoridad a Unión del Sur (57-30). Hoy recibirá a un Santa Rosa RC que marcha último sin éxitos.

Los titulares para hoy serán Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Lautaro Ramos y Lautaro Catani; Francisco Maenza, Nicolás Marengo, Francisco Gortari; Pedro Selvarolo (capitán) y Manuel Molina; Tomás Moro, Guido Marconi, Valentín Infante, Alejo Marconi; Ramiro Correa. Entrenadores: Lisandro Flores y Martín Marzullo.

Como recambio fueron confirmados Nicolás Ruiz, Cristian Villarreal, Emiliano Barrera, Matías d'Empaire y Juan Ferrino Cantarelli.

En cuanto a Santa Rosa RC, perdió los dos primeros como visitante y en su debut como local el domingo pasado, perdió ante Los Miuras por 28-22.

En otro de los partidos de la fecha Comercial recibirá a Unión del Sur, en duelo de escoltas también clave por el 1º y el 2º. Se juega 15.45 y será arbitrado por Mariano Puerta (Mar del Plata).

La cuarta jornada se completará mañana con el cruce Pueyrredón-Los Miuras, 15.45 (arbitraje de Julián Carrara).

Así están las posiciones en el TRP B:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Argentino 14 3 3 0 0 119 66 2

2º) Unión del Sur 10 3 2 0 1 121 81 2

2º) Comercial 10 3 2 0 1 165 76 2

4º) Pueyrredón 5 3 1 0 2 64 74 1

5º) Los Miuras 4 3 1 0 2 50 167 0

6º) Santa Rosa RC 1 3 0 0 3 49 104 1