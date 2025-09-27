Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

Rugby.

Pampeano B: Argentino recibe a Santa Rosa RC en busca de la clasificación

A las 16 en el country, por la cuarta y penúltima fecha.

Ramiro Correa va como fullback en el XV del Chancho. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Luego deEste sábado volverá al ruedo Argentino, en la reanudación del Regional Pampeano B con la cuarta fecha.

A dos jornadas del final, El Chancho recibirá este sábado a Santa Rosa RC con el objetivo de lograr el éxito que lo clasifique a la reválida A-B, para recuperar la plaza URS 2 en el Regional A.

El partido comenzará a las 16 y será arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur). Previamente se medirán las Intermedias, 14.30 (Juan Ignacio Rossello).

El represntante bahiense marcha como único líder y está en una posición inmejorable para asegurar hoy mismo la clasificación.

Recordamos que esta etapa se juega a una rueda (cinco fechas) y que el 1º y el 2º jugarán la reválida frente al 7º y 8º del Regional A a partir del 25 de octubre. Será, también, a una rueda.

Argentino arrancó con dos victorias como local y viene de ganar de visitante con autoridad a Unión del Sur (57-30). Hoy recibirá a un Santa Rosa RC que marcha último sin éxitos.

Los titulares para hoy serán Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Lautaro Ramos y Lautaro Catani; Francisco Maenza, Nicolás Marengo, Francisco Gortari; Pedro Selvarolo (capitán) y Manuel Molina; Tomás Moro, Guido Marconi, Valentín Infante, Alejo Marconi; Ramiro Correa. Entrenadores: Lisandro Flores y Martín Marzullo.

Como recambio fueron confirmados Nicolás Ruiz, Cristian Villarreal, Emiliano Barrera, Matías d'Empaire y Juan Ferrino Cantarelli.

En cuanto a Santa Rosa RC, perdió los dos primeros como visitante y en su debut como local el domingo pasado, perdió ante Los Miuras por 28-22.

En otro de los partidos de la fecha Comercial recibirá a Unión del Sur, en duelo de escoltas también clave por el 1º y el 2º. Se juega 15.45 y será arbitrado por Mariano Puerta (Mar del Plata).

La cuarta jornada se completará mañana con el cruce Pueyrredón-Los Miuras, 15.45 (arbitraje de Julián Carrara).

Así están las posiciones en el TRP B:

Po.         Equipo            Pts.    J    G   E    P    Tf.    Tc.   B

1º)        Argentino           14     3    3    0    0    119    66   2

2º)     Unión del Sur       10      3    2   0    1    121    81   2

2º)       Comercial           10     3     2   0    1    165    76   2

4º)       Pueyrredón          5      3    1    0    2     64    74   1

5º)       Los Miuras           4      3    1    0    2     50  167   0

6º)     Santa Rosa RC      1     3     0    0    3    49   104  1

 

