Pampeano A: después de la postergación, Sportiva visita a Sporting

Facundo Zamora, clave en el scrum, también aporta cuota de try para Sociedad Sportiva. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Tras una reprogramación que le puso más suspenso al cierre de la fase clasificatoria, Sociedad Sportiva afrontará hoy otro duelo clave hacia las semifinales del Regional Pampeano A.

El representante bahiense visitará a Sporting (Mar del Plata) por la duodécima fecha, partido que comenzará 15.45 y será arbitrado por el local Nicolás Cosentino.

A tres fechas para el final de la segunda rueda los de arriba buscan tanto la clasificación a semis como también un lugar entre el 1º y el 2º para asegurar localía en dicha instancia y también en la final en el caso del Nº1.

Curiosamente, los tres primeros de la tabla tienen un partido pendiente que en el caso de Sportiva-Mar del Plata Club viene de arrastre del sábado pasado, reprogramado a raíz de la alerta meteorológica naranja. Este encuentro se jugará el sábado venidero. A su vez Sporting también debe el cotejo de la fecha 8 frente a Biguá, que se jugará también el 4 de octubre.

En suma, serán cuatro enfrentamientos para hasta el final para Las Palomas, Sporting y "Mardel".

Hoy Mar del Plata Club lidera las posiciones con 39 puntos, seguido por Sociedad Sportiva (37) y Sporting (33). Más abajo viene con envión Los Cardos (29), aunque también el 5º (Universitario M) y el 6º (San Ignacio) mantienen sus posibilidades.

El equipo bahiense va de arranque hoy con Alejo Barragán, Facundo Zamora, Marco Ciccioli; Agustín Antinori y Federico Stein; Francisco Cantalejos (capitán), Thiago Loiacono, Tomás Inchausti; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Pedro Zorzano, Joaquín Rey Saravia, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como relevos estarán Franco Ciucci, Iñaki Azcoitía, Ignacio Lance, Luca Loiacono, Felipe Inchausti, Gerónimo Rivas Pompei, Manuel Santos y Felipe Serrat.

En La Carrindanga fue victoria del Blanco 32-25 por la quinta fecha.

En otro de los duelos clave de la fecha (15.45), Mar del Plata Club recibirá a San Ignacio (dirige Santiago Moledo), mientras que Los Cardos visitará a Biguá (Agustín Cersócimo) y Universitario será huésped de Los 50 (Ezequiel Portillo).

Las posiciones en la máxima categoría:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Mar del Plata Club 39 10 8 1 1 327 165 5

2º) Sociedad Sportiva 37 10 7 1 2 411 180 7

3º) Sporting 33 10 7 1 2 278 194 3

4º) Los Cardos 29 11 6 1 4 236 235 3

5º) Universitario M 24 11 5 0 6 258 255 4

6º) San Ignacio 22 11 4 0 7 286 300 6

7º) Biguá 9 10 2 0 8 127 369 1

8º) Los 50 (T) 6 11 1 0 10 190 433 2