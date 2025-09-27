Bari presentó la nueva generación de camiones Mercedes-Benz

“Es un honor ser anfitriones de la presentación del nuevo porfolio de Camiones MercedesBenz en Bari Bahía Blanca. Nos entusiasma mucho acercar a nuestros clientes y socios estratégicos vehículos de máxima eficiencia, seguridad y tecnología, diseñados para los desafíos del transporte actual. Nuestro compromiso es acompañar a quienes impulsan la economía del país, ofreciendo soluciones integrales que abarcan venta, posventa, conectividad y financiación”.

De ese modo, José Luis Schiaratura, presidente de Bari, concesionario oficial de Mercedes-Benz Camiones y Buses con sede en Tandil, presentó ante sus clientes y socios estratégicos la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz.

El encuentro destacó las renovaciones en los modelos nacionales Atego y Accelo, así como las nuevas versiones del Actros, cuyos avances y novedades fueron detallados por Gustavo Lopresti (foto), especialista de Producto Camiones Mercedes-Benz.

Atego, eficiencia en el transporte semipesado de cargas

Las versiones Atego 1721/48, 1732/42 y 1932 LS/36 representan la nueva generación de camiones pensados para el transporte de cargas semipesadas y recorridos de media distancia.

Los modelos 1732/42 y 1932 LS/36 están equipados con el motor MB OM 926 LA BlueTec 5, que entrega hasta 326 CV, mientras que el 1721/48 monta el motor MB OM 924 de 210 CV.

Gracias a su diseño, estos vehículos son perfectos para el transporte de cargas sensibles, como bebidas o productos frescos, en trayectos urbanos y de media distancia.

Están equipados con la transmisión automatizada Mercedes PowerShift 3, que mejora la eficiencia en el consumo de combustible y reduce la carga de trabajo del conductor. La palanca de cambios, integrada en la columna de dirección, facilita la maniobrabilidad y aporta mayor comodidad en la conducción.

La suspensión neumática y las cabinas rediseñadas, inspiradas en el Actros, garantizan una experiencia de manejo más cómoda. Además, en el ámbito de seguridad, incluyen frenos ABS, control de tracción ASR, distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia al arranque en pendientes, lo que contribuye a un manejo más seguro y eficiente.

Accelo, agilidad y eficiencia para el transporte liviano

La nueva línea Accelo presenta dos modelos diseñados para redefinir el transporte urbano. El Accelo 916/39, con su excelente maniobrabilidad, es ideal para distribución urbana ligera, mientras que el Accelo 1116/39, con un PBT de 11 toneladas, se posiciona como el más robusto de su categoría, ideal para cargas más exigentes.

Ambos modelos están equipados con motores OM 924 LA BlueTec 5, que maximizan la eficiencia en el consumo de combustible sin comprometer la potencia. El Accelo 1116/39 se destaca además por incluir una transmisión automatizada PowerShift, que simplifica la conducción en recorridos urbanos y de media distancia.

En cuanto a seguridad, ambos ofrecen frenos ABS, control de tracción ASR y asistencia de arranque en pendientes para una mayor estabilidad, junto con un sistema de iluminación LED que mejora la visibilidad. Su diseño actualizado incluye una parrilla frontal negra, alineándolos con la nueva línea Actros L y eActros 600 de Alemania, que refuerza su identidad visual.

Por último, el interior rediseñado, con asientos ergonómicos, mayor visibilidad, y un sistema de control crucero, proporciona confort al conductor en largas jornadas, reafirmando su rol como herramienta esencial para el transporte eficiente en entornos urbanos.

Actros, lo mejor en el segmento de carga pesada

El Actros, un referente de Mercedes-Benz en el segmento de camiones pesados, ofrece sus versiones 2045 LS/36 y 2545 LS/33 ClassicSpace, diseñadas para garantizar rendimiento y eficiencia en el transporte de cargas de larga distancia para sectores como construcción, agroindustria, logística, energía y transporte de materiales peligrosos.

Equipados con el motor diésel Mercedes-Benz OM 460 BlueTec 5 de 12,8 litros y 449 CV, estos camiones aseguran un desempeño confiable y eficiente. El Actros 2545, con una capacidad de carga de hasta 60 toneladas, es perfecto para operaciones de alto tonelaje, mientras que el Actros 2045, con 55,5 toneladas de capacidad, se adapta a demandas ligeramente menores.

Ambos cuentan con la transmisión automatizada Mercedes PowerShift 3 de 12 marchas asegura eficiencia en cualquier condición, mientras que la cabina ClassicSpace, de techo bajo, ofrece un interior cómodo con cama de descanso, controles de fácil acceso y un tablero analógico.

En materia de seguridad, el Actros se destaca con tecnología avanzada como ABS, ASR y EBS, que mejoran la estabilidad y el control. Además, incluye asistentes como el sistema de arranque en pendiente y la alerta por cansancio, ofreciendo máxima seguridad en todo momento.

Además, todo este nuevo portfolio incorpora el sistema ESP (Programa Electrónico de Estabilidad), una tecnología que previene derrapes y mejora el control del vehículo en curvas pronunciadas o maniobras bruscas. A esto se suma el espejo frontal, diseñado para aumentar la visibilidad del conductor y eliminar puntos ciegos, optimizando la seguridad en entornos urbanos.

Acerca de Bari

Bari, concesionario oficial Mercedes-Benz fundado en 1970, lleva más de 55 años de trayectoria. Desde el inicio, ofrece a sus clientes una solución integral que comprende venta de vehículos, repuestos y taller de atención de servicios y reparaciones, con la excelencia que caracteriza a la marca.

Bari, cuya Casa Central se encuentra en la ciudad de Tandil, cuenta con dos sucursales ubicadas en Olavarría y Bahía Blanca. Su operación comercial abarca las localidades de Azul, Ayacucho, Rauch, Las Flores, Coronel Rosales, Patagones, Puán, Villarino, Adolfo Alsina, Saavedra y Tornquist, en la provincia de Buenos Aires; así como los partidos de General Conesa y San Antonio, en la provincia de Río Negro, entre otros, cubriendo de este modo gran parte de la provincia de Buenos Aires y parte de Río Negro.

Para descargar las fichas técnicas de la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz, se puede ingresar en: https://www.mercedes-benz-trucks.com.ar/fichatecnica/

En redes: Instagram: @BariMercedesBenz; Facebook: MercedesBenzBari y en YouTube: BariMercedesBenz

En resumen

--Actros 2045 LS/36 y 2545 LS/33: diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en el transporte de cargas de larga distancia.

--Atego 1721/48 y Atego 1732/42: con diseño renovado para el transporte semipesado de cargas y el tractor robusto. En tanto, el Atego 1932 LS/36 es ideal para recorridos de media distancia en el transporte de carga general.

--Accelo 916/39 con transmisión manual y 1116/39 automatizado: diseñados para ofrecer mayor agilidad y eficiencia en el transporte liviano.