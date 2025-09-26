El Gobierno autoriza a una nueva aerolínea para realizar viajes a España

La nueva aerolínea que estará operando en el país (Foto WordFly)

El Gobierno Nacional autorizó a la empresa de bandera española World2Fly a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre España y Argentina.

Lo hizo mediante la Disposición 33/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía publicada hoy en Boletín Oficial.

“La medida profundiza la apertura aerocomercial entre ambos países, con el objetivo de mejorar la conectividad e incrementar la oferta de vuelos. World2Fly, perteneciente al Grupo Iberostar, comenzará a operar la ruta Madrid–Rosario con tres frecuencias semanales una vez que se encuentre operativo el aeropuerto de Rosario”, indicaron desde la Secretaría de Transporte de la Nación.

Agregaron que, además, habilitaron la posibilidad de ampliar sus operaciones a otras rutas en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y España, y conforme a la autorización de la autoridad aeronáutica correspondiente.

De esta manera, los rosarinos por primera vez podrán conectarse directamente con Europa sin pasar por Buenos Aires.

“Esta disposición se enmarca en la política de Cielos Abiertos implementada por el Gobierno Nacional, que desde el inicio de la gestión permitió la firma de acuerdos bilaterales con 27 países y el establecimiento de 39 nuevas conexiones internacionales ya operativas”, apuntaron en un comunicado.

Y especificaron que, “con esta medida, se desarrolla el sector aéreo y la apertura del mercado aerocomercial, fomentando la conectividad regional y global, potenciando el turismo y atrayendo nuevas inversiones”. (N/A)