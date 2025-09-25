¿Nuevo acercamiento del Gobierno con el PRO? Francos se mostró con Macri

En medio de las versiones sobre un posible acercamiento entre el Gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró con el titular del PRO en un evento.

Ambos coincidieron en la embajada de Arabia Saudita, donde se los vio conversar de manera animada. Fuentes cercanas al encuentro definieron al saludo como "cordial y respetuoso”.

Sin embargo, descartaron que en la conversación se haya tocado el tema de un acercamiento entre las partes. Días atrás, Macri aseguró que hace más de un año que no hablan con Milei.

El jefe de Gabinete expresó en su cuenta de X: “Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi.

El funcionario destacó en la publicación que "también mantuve un cordial intercambio con el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”, remarcó Francos.

Este martes volvió Macri a la escena política, que se mantenía fuera del foco de atención desde hace tiempo. Y lo hizo en un contexto especial: días atrás comenzó un operativo clamor en el Gobierno para retomar el vínculo con el titular del PRO.

Sin embargo, hasta ahora, nadie llamó a Macri ni a su entorno. Mientras tanto, el ex jefe de Estado se mostró con los candidatos del PRO al Congreso en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y allí dejó varias definiciones, para propios y ajenos.

Macri reunió a la tropa en la sede del PRO a nivel nacional, en la calle Balcarce de la Capital Federal, y, según distintos asistentes, todos coincidieron en que “el rol del PRO es uno solo y que la elección de octubre es fundamental para fortalecer esta oportunidad". (con información de TN.com.ar)