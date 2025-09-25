Milei se reunió con Netanyahu en el cierre de su gira por Estados Unidos

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. De esta manera, comienza a darle fin a la gira por Estados Unidos que comenzó el martes pasado.

El encuentro comenzó a las 16.45 y, según comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el encuentro abordó principalmente la situación de los rehenes argentinos.

“La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”, expresó el funcionario.

Y agregó: “Intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”.

Tras esta reunión, el Presidente asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la Organización B’nai B’rith.

Antes de partir hacia la Argentina, el mandatario también tendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y con el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Las últimas actividades de Javier Milei en Nueva York se dan luego de una positiva reunión con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Apoyamos a Argentina en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento“, expresó la funcionaria del organismo internacional en X, junto a una foto con el libertario.