Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

25.8°

Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

25.8°

Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

25.8°
La región.

Horror en Huanguelén: mató a su hijo de 4 años y se suicidó

El terrible desenlace se produjo dentro de un camión, en el acceso a esa localidad, a corta distancia de la ruta provincial 60.

Un terrible drama familiar sacude por estas horas a la localidad de Huanguelén, donde un hombre de 48 años se quitó la vida luego de matar a su hijo de apenas 4 años.

La tragedia sucedió sobre la 0.40 de hoy, en el acceso a esa población, a unos 150 metros del cruce con la ruta provincial 60, donde estaba detenido el camión que manejaba el padre, junto a su hijo.

El caso trascendió cuando la exmujer, Daiana García (35), recibió un llamado del hombre, identificado como Gustavo Suárez, quien le dio aviso que estaba en esa ubicación geográfica y que iba a matar a su hijo Francisco y se iba a quitar la vida.

En medio de la desesperación, la mujer, que es sargento de la Policía y estaba franco de servicio, se comunicó con colegas y un móvil policial fue de urgencia, pero no pudo evitar el desenlace.

Al llegar los uniformados encontraron el camión, un Mercedes Benz 2035, patente HJW 113, detenido en la banquina y los cuerpos en su interior.

El hombre estaba fallecido, con un disparo en la cabeza y una pistola calibre 22 Bersa en una de sus manos, y el niño también tenía un disparo en el cráneo.

En principio al chico lo encontraron con vida, aunque falleció al ser trasladado a un hospital.

Suárez dejó un escrito en su WhatsApp, a través de la cual anunciaba su drástica decisión.

En el caso tomó intervención la UFIJ Nº 5, del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego. Se investiga como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Básquetbol.
La ciudad.
Economía y finanzas.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE