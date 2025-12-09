Horror en Huanguelén: mató a su hijo de 4 años y se suicidó

Un terrible drama familiar sacude por estas horas a la localidad de Huanguelén, donde un hombre de 48 años se quitó la vida luego de matar a su hijo de apenas 4 años.

La tragedia sucedió sobre la 0.40 de hoy, en el acceso a esa población, a unos 150 metros del cruce con la ruta provincial 60, donde estaba detenido el camión que manejaba el padre, junto a su hijo.

El caso trascendió cuando la exmujer, Daiana García (35), recibió un llamado del hombre, identificado como Gustavo Suárez, quien le dio aviso que estaba en esa ubicación geográfica y que iba a matar a su hijo Francisco y se iba a quitar la vida.

En medio de la desesperación, la mujer, que es sargento de la Policía y estaba franco de servicio, se comunicó con colegas y un móvil policial fue de urgencia, pero no pudo evitar el desenlace.

Al llegar los uniformados encontraron el camión, un Mercedes Benz 2035, patente HJW 113, detenido en la banquina y los cuerpos en su interior.

El hombre estaba fallecido, con un disparo en la cabeza y una pistola calibre 22 Bersa en una de sus manos, y el niño también tenía un disparo en el cráneo.

En principio al chico lo encontraron con vida, aunque falleció al ser trasladado a un hospital.

Suárez dejó un escrito en su WhatsApp, a través de la cual anunciaba su drástica decisión.

En el caso tomó intervención la UFIJ Nº 5, del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego. Se investiga como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.