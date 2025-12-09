Cortes de tránsito previstos

Desde mañana martes 9 y hasta el 11 de diciembre se realizará corte total de calzada de 8 a 17 hs en Italia al 1100 por una obra de recambio e instalación de cañerías de agua potable.

La línea 502 de transporte público modificará su recorrido hasta que finalice la intervención: Floresta a Villa Rosas por Italia, Montevideo, Angel Brunel, y rec habitual.