Municipio de Bahía Blanca.

Atención veterinaria municipal y gratuita del 9 al 12 de diciembre

Cronograma semanal de salud animal: habrá atención primaria por la mañana en Villa Serra y operativos de vacunación en el Parque Independencia martes y jueves.

Atención primaria:

Martes a viernes, de 9 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).
 

Vacunación antirrábica y desparasitación:

  • Martes de 12 a 15 hs en el Parque Independencia.
  • Jueves de 11 a 15 hs en el Parque Independencia.
     

Además, las vacunas antirrábicas se aplican en los móviles de castración (esa semana del martes al viernes, de 12 a 13 hs). En ese horario también se puede realizar consultas post-quirúrgicas.
 

Ubicación de los móviles de castración:

  • Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 3: Delegación Noroeste (Pacífico 210) – Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) lunes, jueves y viernes de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.
     

Condiciones prequirúrgicas:

*A partir de los 6 meses
*Ayuno de alimento y agua de 12 hs.
*Perras NO pueden estar en celo
*Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.

