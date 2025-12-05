Noche de los Museos, Fiesta Provincial de la Historia de la Carne y Pre-Cosquín - propuestas que nos conectan con nuestras raíces y cultura

Este fin de semana en Bahía Blanca habrá tres actividades culturales gratuitas de gran convocatoria para disfrutar en familia: desde festivales al aire libre y hasta una noche especial con museos a puertas abiertas.



Noche de los Museos



Sábado, de 19 a 00 hs, museos municipales, privados y diversos espacios de la ciudad ofrecerán una programación especial. Se podrán visitar:

Museo y Archivo Histórico (Saavedra 951)

2Museos/MAC/MBA (Sarmiento 450)

Ferrowhite (Juan B. Justo 3885, White)

Museo del Puerto (Guillermo Torres y Cárrega, White)

Museo de Ciencias (Castelli 3702, Parque de la Ciudad)

Museo Caseros (Caseros 1555)

Sala Subterránea de la Biblioteca Rivadavia (Colón 31)

Fortín Cuatreros (Alvarado y Plácida Pernici, Cerri)

Museo del Deporte (Drago 45)

Radios Antiguas (Laprida 268)

Galpón Enciclopédico (San Lorenzo 710)

Espacio TEC (Thompson 665)

Casa de la Cultura UNS (Alem 925)

Centro Cultural de la Coope (Zelarrayán 560)

Museo Pedro Médici (Calle Coronel Suárez 648)

Museo Estereoscópico (Italia 19)



Para facilitar su recorrido, se ofrecerán circuitos de transporte público gratuitos con tres líneas especiales (naranja, verde y azul) que conectarán cada punto cada 25 a 30 minutos:

Línea Naranja: Drago y Colón – Museo Histórico – Museo del Puerto – Ferrowhite – Drago y Colón

Línea Verde: 2Museos – Radios Antiguas – Galpón Enciclopédico – Museo Caseros – Museo Pedro Médici – 2Museos

Línea Azul: Drago y Colón – Museo Estereoscópico – Espacio TEC – Museo de Ciencias – Drago y Colón



Los circuitos se podrán realizar de manera completa o desde las paradas que se considere.



Además, esa noche la Dirección de Turismo ofrecerá también una salida gratuita y guidada en bicicleta para recorrer los museos. A las 19 hs desde la Oficina de Información Turística (Colón y Drago), se recorrerá el Museo Histórico, el Museo del Deporte y 2 Museos para disfrutar de las propuestas culturales. La distancia del trayecto es de 6 km, con dificultad baja. Para sumarse, inscribirse previamente en el siguiente formulario: https://forms.gle/iXY4YZzeV3PBNM1e9. Cupos limitados.



Fiesta Provincial de la Historia de la Carne en General Cerri



Con entrada libre y gratuita, será el sábado y domingo de 9 a 23 horas en el predio del Club Cerri (Gurruchaga 901), en el barrio Cuatreros.



El programa incluirá un gran asado popular con vaquillonas, costillares y chorizos, feria de emprendedores, juegos y música en vivo con la presentación de Asuntos Pendientes, Lo Luiggi, Jaguar, Maxi Banegas, Materia Gris, Nes Campano y otras expresiones artísticas de la región.



Además, el domingo antes del mediodía será el Pericón Nacional a cargo de la agrupación folklórica Rumel Mulelú.



El estacionamiento en el predio es libre y gratuito. Encuentro organizado por entidades intermedias de la localidad, junto al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.



Pre-Cosquín



Antesala para el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, este certamen se realiza en múltiples sedes en todo el país con el objetivo de seleccionar talentos locales y regionales que pueden llegar a presentarse en el escenario principal del tradicional festival en enero en Córdoba.



El sábado en el club Tiro Federal será la jornada de apertura. En tanto, el domingo desde las 14 hs en el Parque de Mayo se llevará a cabo la competencia, habrá música y presentaciones en vivo, un patio gastronómico con variada oferta, y la feria de emprendedores de la Economía Social.



Cronograma:

14 hs: Tejiendo Sueños

14:45 hs A Parceros

15:30 hs: comienzo final pre cosquín

19:45 hs: Los del Huayra

20:30 hs: premiación pre-cosquín

21 hs: La guarda



Todos estos encuentros son parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural del Municipio.