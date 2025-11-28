12° edición de la Fiesta Provincial de la Historia de la Carne en General Cerri
Las entidades intermedias de General Daniel Cerri, junto al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, llevarán adelante este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Historia de la Carne.
El encuentro tendrá lugar de 9 a 23 horas, en el predio del Club Cerri (Gurruchaga 901), en el barrio Cuatreros.
En representación de las instituciones organizadoras, Hugo Fabiani destacó el valor colectivo de esta celebración: “La fiesta es el resultado del compromiso de nuestras entidades y de la comunidad cerrense. Cada edición se sostiene gracias al trabajo conjunto con el Consorcio del Puerto y al acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia, que ayudan a que este encuentro siga creciendo sin perder su esencia”.
“Esta fiesta refleja nuestras raíces. Nacimos bajo la sombra del frigorífico y ese sentimiento está vivo en cada cerrense. Esta tradición nos une y nos recuerda quiénes somos”, explicó Fabiani.
Como es costumbre, el programa incluirá un gran asado popular —con vaquillonas, costillares y chorizos—, feria de emprendedores, juegos y música en vivo. Se presentarán Asuntos Pendientes, Lo Luiggi, Jaguar, Maxi Banegas, Materia Gris, Nes Campano y otras expresiones artísticas de la región.
El Pericón Nacional, a cargo de la agrupación folklórica Rumel Mulelú, tendrá lugar el domingo al mediodía, previo al tradicional corte de las vaquillonas.
Además, el Bus Turístico partirá desde Bahía Blanca el domingo a las 11 (Colón y Drago) e incluirá un recorrido por el histórico frigorífico CAP, la Lanera Argentina y el Museo Fortín Cuatreros antes de arribar al predio. La inscripción y consultas se realizan al 291-439-0122.
La entrada al evento será gratuita y el estacionamiento, libre.