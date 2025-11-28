12° edición de la Fiesta Provincial de la Historia de la Carne en General Cerri

El encuentro tendrá lugar de 9 a 23 horas, en el predio del Club Cerri (Gurruchaga 901), en el barrio Cuatreros.

En representación de las instituciones organizadoras, Hugo Fabiani destacó el valor colectivo de esta celebración: “La fiesta es el resultado del compromiso de nuestras entidades y de la comunidad cerrense. Cada edición se sostiene gracias al trabajo conjunto con el Consorcio del Puerto y al acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia, que ayudan a que este encuentro siga creciendo sin perder su esencia”.

“Esta fiesta refleja nuestras raíces. Nacimos bajo la sombra del frigorífico y ese sentimiento está vivo en cada cerrense. Esta tradición nos une y nos recuerda quiénes somos”, explicó Fabiani.

Como es costumbre, el programa incluirá un gran asado popular —con vaquillonas, costillares y chorizos—, feria de emprendedores, juegos y música en vivo. Se presentarán Asuntos Pendientes, Lo Luiggi, Jaguar, Maxi Banegas, Materia Gris, Nes Campano y otras expresiones artísticas de la región.

El Pericón Nacional, a cargo de la agrupación folklórica Rumel Mulelú, tendrá lugar el domingo al mediodía, previo al tradicional corte de las vaquillonas.

Además, el Bus Turístico partirá desde Bahía Blanca el domingo a las 11 (Colón y Drago) e incluirá un recorrido por el histórico frigorífico CAP, la Lanera Argentina y el Museo Fortín Cuatreros antes de arribar al predio. La inscripción y consultas se realizan al 291-439-0122.

La entrada al evento será gratuita y el estacionamiento, libre.