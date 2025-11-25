Veterinaria y Zoonosis – se suman jornadas de vacunación en barrios, desparasitación y antisárnicos

Vacunación antirrábica, desparasitación y antisárnico en tu barrio

Martes 25: 10 a 13 hs en Miramar (Asociación Civil; Laudelino Cruz 1801)

Jueves 27: 10 a 13 hs en Costa Blanca (Soc. De Fomento; José Luis de la Colla 2778)

La aplicación de vacunas antirrábicas también se realiza en los siguientes días y horarios:

Hoy y el jueves de 11 a 15 hs en el Parque Independencia

Hasta el viernes de 12 a 13 hs en los móviles (Unidad Sanitaria Villa Serra, Delegación Norte y Delegación Noroeste). Además, se puede realizar consultas post-quirúrgicas.

Atención primaria:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hasta el jueves de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).

Móviles de castración: