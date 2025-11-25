Veterinaria y Zoonosis – se suman jornadas de vacunación en barrios, desparasitación y antisárnicos
La Municipalidad continúa con su campaña de salud animal acercando servicios esenciales a diferentes puntos de la ciudad.
10:25 | 25/11/2025
Vacunación antirrábica, desparasitación y antisárnico en tu barrio
- Martes 25: 10 a 13 hs en Miramar (Asociación Civil; Laudelino Cruz 1801)
- Jueves 27: 10 a 13 hs en Costa Blanca (Soc. De Fomento; José Luis de la Colla 2778)
La aplicación de vacunas antirrábicas también se realiza en los siguientes días y horarios:
- Hoy y el jueves de 11 a 15 hs en el Parque Independencia
- Hasta el viernes de 12 a 13 hs en los móviles (Unidad Sanitaria Villa Serra, Delegación Norte y Delegación Noroeste). Además, se puede realizar consultas post-quirúrgicas.
Atención primaria:
- Hasta el jueves de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).
Móviles de castración:
- Móvil 1: Parque Independencia (Balboa 950, entrando por Munilla) – Turnos: 4500459 (días hábiles de 8 a 14 hs)
- Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (días hábiles de 8 a 14 hs)
- Móvil 3: Delegación Noroeste (Pacífico 210) – Turnos: 4560139 (días hábiles de 8 a 14 hs)
- Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) de lunes a jueves de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.