Llega la octava edición de la Fiesta de la Comida Mediterránea

El domingo 23, se celebrará un nuevo encuentro de la Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo, con música en vivo, sabores únicos y feria de emprendedores.

Será a partir de las 11 horas en el Prado Español (O'higgins y Alberti), con entrada libre y gratuita.

En el escenario principal se presentarán en vivo, Amparo Sol, Delorean y Cirque de la calle. En tanto, en la carpa Auditorio habrá cocina en vivo, charlas e historias para compartir.

En cuanto al evento, el delegado comunal de la vecina localidad, Fabio Angelini, destacó que se trata de la octava edición y extendió la invitación a toda la gente de la zona a sumarse “a una de las fiestas más importantes del sudoeste bonaerense; esperamos que todos vengan a compartir, principalmente en familia”.

Cabe mencionar que la fiesta cuenta con el apoyo del programa provincial "Recreo", que tendrá presencia en el evento promocionando destinos turísticos de la provincia y su aplicación móvil, que contiene información sobre agenda de eventos, fiestas populares y beneficios en distintos rubros.