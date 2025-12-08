Pradere vivió su fiesta aniversario con un día cargado de actividades

Por Javier Cambarieri / Agencia Patagones

Con dos noches a pura música en el playón del club, el acto oficial y el tradicional desfile y paseo criollo, la comunidad de Juan A. Pradere celebró este fin de semana su 112° aniversario.

La actividad comenzó el viernes por la tarde, en el histórico monolito de calle 4 y 14, donde el intendente Ricardo Marino, junto a la delegada municipal Silvana Dupré, encabezó el acto de apertura, acompañados por funcionarios del gabinete municipal, concejales, referentes institucionales, organizaciones y vecinos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante su discurso, el jefe comunal destacó la importancia de la fecha y el valor de la comunidad local en el desarrollo del Partido de Patagones.

En primer lugar saludó a las autoridades, a la delegada, a la Comisión de Festejos, a las organizaciones, instituciones intermedias, vecinas y vecinos, “es un honor para mí dejar inaugurada esta fiesta aniversario, nada menos que por los 112 años de nuestra querida localidad de Pradere".

“Hoy es un día muy feliz para todos, porque además se vivió un hecho histórico: la elección de las nuevas autoridades del CD y su presidencia recayó en el edil de esta localidad, Amilcar Safe. Un hombre que me ha demostrado capacidad y lealtad, especialmente en momentos difíciles. Sé que trabajará junto a este Intendente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", resaltó Marino.

Tras las palabras de Marino, la comunidad participó del encendido de la vela simbólica y del tradicional canto del “Feliz Cumpleaños”, y luego la actuación del taller de folklore local, dando por iniciadas oficialmente las actividades festivas que continuarán durante todo el fin de semana en el Club Deportivo y Social Juan A. Pradere.

Acto central y desfile

El sábado por la tarde, en tanto, se llevó adelante el acto oficial y posterior desfile. El mismo se inicio con el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno, para luego dar paso a los reconocimientos a vecinos destacados por su aporte a la comunidad.

La delegada, Silvana Dupré, dirigió unas palabras de agradecimiento, destacando el compromiso de las instituciones, la participación de los jóvenes y el esfuerzo de los empleados municipales que hicieron posible la celebración. Subrayó, además, la identidad de un pueblo que sigue creciendo y manteniendo arraigo.

Posteriormente, el gestor cultural del Museo Emma Nozzi, Leonardo Dam, ofreció un relato histórico que emocionó a los presentes. Repasó los orígenes de Pradere, las primeras familias que trabajaron la tierra, la importancia del ferrocarril y el impacto de la rotura de la laguna Carri-Lauquen en 1914, resaltando la determinación con la que la comunidad se reconstruyó.

Su mensaje apuntó a valorar el esfuerzo de quienes forjaron la localidad y mantienen vivo ese legado.

La presidenta de la Comisión de Festejos, Marianela Morán, también se dirigió al público con palabras de agradecimiento, celebrando la presencia masiva de escuelas, instituciones y puestos.

Destacó que el crecimiento de los festejos refleja la identidad y la unidad del pueblo, y renovó el compromiso de seguir trabajando por un espacio comunitario acorde a las necesidades de Pradere.

Por su parte, el flamante presidente del Concejo Deliberante, Amílcar Safe, compartió un mensaje cargado de emoción por representar al interior del distrito y reafirmó su compromiso con la localidad que lo vio crecer.

El cierre estuvo a cargo del intendente Marino, quien resaltó el valor histórico de Pradere, agradeció el trabajo cotidiano de los vecinos y anunció obras previstas para la localidad, entre ellas mejoras en la salita sanitaria, la comisaría, la delegación, el SUM de la Escuela Nº 4 y la ejecución de cordón cuneta.

Además, informó la incorporación de una nueva patrulla policial y celebró la reciente designación de Safe como presidente del HCD.

La jornada concluyó con el tradicional desfile cívico y criollo, donde instituciones y agrupaciones tradicionalistas recorrieron las calles en un clima de festejo y profundo sentido de pertenencia.

Por la noche, tuvo lugar el cierre de las actividades, con la elección de la embajadora, responsabilidad que recayó en la joven Alma Kiser, de 15 años, y el cierre musical del grupo de Stroeder, “Somos Nosotros”.