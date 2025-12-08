FIFA introdujo un cambio esencial para todos los partidos del Mundial 2026

La FIFA anunció que en el próximo Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, los jugadores disfrutarán de pausas de hidratación de tres minutos. Esta medida se llevará adelante a mitad de cada tiempo, en todos los encuentros del torneo.

El máximo organismo del fútbol indicó estas pausas de hidratación “no dependerán del clima ni de la temperatura”, sino que serán ordenadas por los árbitros “en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos”.

Está previsto que esta medida se haga efectiva a los 22 o 23 minutos de cada tiempo “para que los jugadores puedan beber”. En caso de que el partido esté detenido en ese momento, ya sea por una lesión u otro tipo de situación, el árbitro también decidirá sobre la cuestión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La FIFA aclaró también que estas pausas de hidratación son independientes a los estadios o las temperaturas y serán obligatorias en cualquier partido.

Por otro lado, el organismo rector también planea tres ceremonias inaugurales. Una se hará antes del primer encuentro, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México entre la selección local y Sudáfrica. La otra antes de los primeros partidos de los otros dos países anfitriones, el viernes 12 en Toronto, con el encuentro entre Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales y en Los Ángeles con el choque Estados Unidos-Paraguay.