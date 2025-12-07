Los Pumas 7s cerraron 2025 con tries bahienses y medalla de plata en Ciudad del Cabo

Luciano González fue el tryman del torneo de Ciudad del Cabo, con 8 conquistas en cinco partidos. Foto: prensa UAR.

El seleccionado argentino de rugby seven, conocido como Los Pumas 7s, volvió a subirse al podio en Ciudad del Cabo en el cierre de la segunda etapa de la temporada 2025-26 del Seven Series.

El conjunto albiceleste cayó en la final del torneo ante Sudáfrica 7s por 21 a 19. Más allá del resultado adverso el equipo confirmó señales positivas en pleno proceso de recambio.

En el torneo disputado en suelo sudafricano, Los Pumas 7s mostraron una evolución marcada en el asentamiento de los jóvenes y en la convivencia con los jugadores de mayor experiencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La proyección del plantel quedó reflejada en el rendimiento colectivo y en el impacto individual de Luciano González, quien fue el máximo anotador del certamen con 8 tries en 5 partidos.

En las semifinales Los Pumas 7s tuvieron revancha esta mañana ante Fiji (los había derrotado una semana antes en Dubai) y se impusieron por 29 a 21.

Esta vez el desarrollo fue distinto desde el inicio. El conjunto albiceleste impuso condiciones con un primer tiempo de alto nivel, en el que no concedió espacios y capitalizó sus oportunidades con conquistas de Santiago Mare (dos tries) y el bahiense Santiago Álvarez Fourcade (dos tries), más una conversión de Santiago Vera Feld, para irse al descanso 17-0 arriba.

El único pasaje de tensión llegó con la tarjeta amarilla a González por knock on deliberado, aunque la defensa argentina respondió con solidez incluso en inferioridad numérica.

En el complemento, "Lucho" González amplió la ventaja apenas regresó al campo de juego. Fiji logró descontar mediante Viwa Naduvalo, pero Mare volvió a estirar diferencias. Dos tries de los isleños en el último minuto maquillaron el resultado final.

Caras conocidas

La final de Ciudad del Cabo enfrentó nuevamente a Argentina y Sudáfrica, como había sucedido en Dubái, aunque esta vez con el conjunto local beneficiado por la localía.

En el primer tiempo Argentina golpeó primero con una acción de González, pero los sudafricanos empataron rápidamente. La albiceleste volvió a pasar al frente tras otra jugada de González y una definición de Marcos Moneta, para cerrar la primera mitad 14-7 a favor.

En el arranque del segundo tiempo, Moneta apoyó su segundo try del partido luego de una corrida que dejó atrás a la defensa local. Pese a la ventaja argentina, Sudáfrica reaccionó con dos tries convertidos que le permitieron revertir el marcador y quedarse con el oro en su casa. Para el seleccionado argentino, los tries fueron convertidos por Moneta (dos) y González, con dos conversiones de Vera Feld.

Lo que se viene

Tras este subcampeonato, el equipo argentino entrará en un período de descanso antes de retomar los entrenamientos a comienzos de 2026, con el objetivo de preparar la próxima gira doble, que tendrá como destinos Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero).

En Singapur los rivales de grupo confirmados con Francia, Nueva Zelanda y Australia (sector B). En el grupo A estarán Sudáfrica, Fiji, Gran Bretaña y España.