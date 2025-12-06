Navidad para todos: la red solidaria que no descansa en Grünbein

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Como cada año, la ONG Cocinando Ilusiones se prepara para celebrar su "Navidad Solidaria", un evento crucial que busca brindar un espacio de encuentro y una cena especial para las familias más necesitadas de barrios como Grünbein, Punta Blanca, Portal del Este, 12 de Octubre y Villa Harding Green.

Sin embargo, esta celebración, que cumplirá su quinta edición, es solo la punta del iceberg del trabajo diario y sostenido que este grupo de madres y voluntarias lleva adelante, especialmente en un contexto marcado por la crisis económica y los recientes temporales.

Lorena Fuentes, referente de la organización sin fines de lucro, resumió el propósito central de la organización, que tiene sede en la Iglesia Bautista de Grünbein, ubicada en La Rioja 5969.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La cena de Navidad es apenas una de las tantas cosas que hacemos. Son muchas las familias que venimos acompañando durante todo el año con mercadería, con roperitos, con pañales, ropa de bebé, todo lo que les hace falta para subsistir”, señaló.

Precisamente, la cena navideña se llevará a cabo el 21 de diciembre, desde las 18.30, en el salón de la Iglesia Bautista. La convocatoria es masiva y trasciende los límites del barrio.

"Viene muchísima gente de este barrio, pero también se acercan de Punta Blanca, Portal del Este, 12 de Octubre y Villa Harding Green" explicó Fuentes.

El año pasado, la ONG logró asistir a 450 personas, incluyendo las viandas preparadas para abuelos postrados o enfermos en sus hogares. Para esta edición, esperan incluso más concurrencia.

"La idea es que nadie se quede afuera y creemos que este año vendrá más gente", afirmó Lorena.

El menú de la "Navidad Solidaria" ha sido cuidadosamente planeado.

"Serviremos una pata muslo con papas fritas y salsa de verdeo. El postre será ensalada de fruta e intentaremos dar una caja navideña para que cada familia se lleve, con budín, pan dulce y confites", detalló Fuentes.

Además de la cena, los asistentes disfrutarán de una entrada de lentejas y garbanzos al escabeche con pancitos, y el esperado paso de Papá Noel. Ver a los más jóvenes es un momento emotivo.

"También le damos regalos a los más chicos, con el paso de Papa Noel. Es muy emocionante ver la reacción de los niños cuando ingresa al salón”, comentó Lorena.

El trabajo

Cocinando Ilusiones nació hace cinco años y está conformada por un núcleo de unas 12 mujeres que son jefas de hogar, muchas de ellas con historias de haber pasado por violencia de género. Estas madres se encargan de la cocina y la elaboración de panificados para su venta, buscando una inserción laboral.

Sin embargo, el motor de la ONG es la asistencia social continua. Otro grupo se encarga de entregar mercadería, gestionar roperitos, y repartir pañales y ropa de bebé. Este trabajo se ha intensificado notablemente debido a los dos temporales que sufrió Bahía, que impactaron fuertemente en las familias más vulnerables, sumado a la situación económica actual.

Lorena Fuentes hace hincapié en que la asistencia es una labor diaria.

"El trabajo es diario; todos los días hay gente a la que se debe asistir”.

Según manifestó Fuentes, el aumento de la necesidad es palpable, observando un gran crecimiento de personas de la tercera edad que se acercan a pedir ayuda porque su jubilación no les alcanza para alimentarse o comprar pañales.

“Estos años vienen siendo difíciles, no sólo por la crisis económica que se vive en el país, sino también por el impacto de los dos temporales que soportó la ciudad en muy poco tiempo y que afectaron fuertemente a las familias más vulnerables".

No obstante, el espíritu de colaboración de la comunidad y otros actores institucionales mantiene viva la ayuda.

“Recibimos apoyo del municipio, del Banco de Alimentos y también de muchos particulares. Aquí todo el trabajo se hace a partir de donaciones que vamos recibiendo”.

La ONG no solo asiste con bienes de primera necesidad, sino que el salón de la iglesia se convierte en un centro comunitario activo durante todo el año, donde se celebra el Día del Niño, el 25 de Mayo y el Día de la Mujer, entre otros eventos.

Pedido de colaboración

Para poder llevar adelante la gran cena, Cocinando Ilusiones hizo un llamado a la solidaridad.

"Estamos pidiendo la colaboración de quienes nos pueden ayudar, con cajones de pollo, bolsa de papa, bebidas y frutas. Toda la cena se hace con donaciones que vamos recibiendo. Sin la ayuda comunitaria sería imposible”, afirmó Fuentes.

La referente de la ONG aclaró que la ayuda es abierta a todo público, sin importar si las familias asisten o no a la iglesia bautista.

Debido a la enorme concurrencia, la agrupación solicita un pequeño aporte a los asistentes: llevar sus propios utensilios.

"Lo único que le pedimos a la gente (porque no tenemos la capacidad para tantos) es que traigan su cubierto, su plato, su vaso, para poder estar más cómodos porque no tenemos esa cantidad de vajilla".

A pesar del cansancio que implica la labor diaria, el trabajo de Cocinando Ilusiones actúa como un faro de esperanza, donde la comunidad se une para garantizar que, a pesar de las adversidades, la Navidad sea un momento de compartir y de alivio para quienes más lo necesitan.