"Queremos la libertad de Cristina y de nuestro pueblo", dijo Máximo Kirchner

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, encabezó un evento en la Facultad de Sociales de la UBA (Universidad de Buenos Aires) y dejó un mensaje optimista dirigido al interior del peronismo. En tanto, también pidió por la libertad de su madre.

“Estoy convencido que realmente podemos diseñar y producir un espacio que vuelva a generar. Bueno, ¿vieron que algunos dicen que hay que enamorar? Yo con que generemos un poquitito de esperanza, otro poquitito de confianza estoy”, consideró el dirigente en el Encuentro Federal de Derechos Humanos.

Y añadió: “Hay una realidad: cuando queremos hablarle al 100% de la sociedad, cuando queremos ser híper ecuánimes, ¿vieron cuando hay algunos que dicen que hay que hablarle a todos los sectores? ¿saben qué termina pasando muchas veces? No le hablamos a nadie. Porque le terminamos hablando desde una despersonalización de nuestro espacio desde una despolitización”.

El diputado volvió a pedir por la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner: “Lo que queremos no solo es la libertad de Cristina, queremos la libertad de nuestro pueblo”, afirmó.

El legislador sostuvo que la situación de la expresidenta es parte de un esquema más amplio de disciplinamiento político y económico. “Lo que enfrentamos y lo que tenemos adelante es enorme, es poderoso, se garantiza a sí mismo la impunidad”, enfatizó, al apuntar a causas judiciales como Lago Escondido, los audios y los cuadernos.

Máximo Kirchner reivindicó también la gestión económica de los gobiernos kirchneristas: “Una expresidenta, ocho años, de una economía creciente, pujante: .no hubo período en Argentina, del año 2000 a la fecha, donde se crearan tantas empresas como se crearon durante el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina”. (NA)