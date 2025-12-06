Detuvieron al abogado de Emerenciano Sena por robar vacas

El abogado chaqueño Ricardo Osuna, defensor del líder piquetero Emerenciano Sena -quien fue recientemente condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue detenido en las últimas horas por la Policía de Chaco acusado de abigeato.

Para el letrado no es algo nuevo: este año ya había estado varias semanas con prisión preventiva en el marco de otra causa por el delito, el robo de vacas.

El arresto se concretó en las últimas horas por orden de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, que lleva adelante la investigación bajo secreto de sumario, según informaron fuentes judiciales.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental y personal del Departamento Rural Metropolitano, que se presentaron en su casa sobre la avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Resistencia.

En ese domicilio, los agentes informaron a Osuna sobre la disposición judicial dispuesta por la fiscal María Emilia Rudaz. El letrado aceptó ponerse a disposición de la Justicia, fue examinado en la División Medicina Legal y luego notificado formalmente de la medida. (Con información de Infobae)