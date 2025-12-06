Alertan por buques chinos en el Mar Argentino: detectan mapeo ilegal en la Plataforma Continental

Tras el largo conflicto que durante meses paralizó la captura del langostino, la especie de pesca que más divisas aporta a la Argentina, los datos más recientes del sector son positivos: en octubre -según precisó el Indec- la exportación fue de USD 223 millones (el sector langostinero aportó el 96%) el mejor mes en lo que va del año.

Se acumulan así USD 1.717 millones de exportación en diez meses, gracias a mejores precios internacionales y buenos volúmenes de captura: más de 47.600 toneladas para todas las especies, casi 21% por sobre igual período de 2024.

Con el cierre de la zafra del langostino, en adelante pesará la del calamar, la segunda especie en aporte de divisas y la más asediada por las flotas extranjeras “de aguas distantes” que pescan en la “Milla 201”, al borde del límite de 200 millas desde la costa que delimitan la “Zona Económica Exclusiva” (ZEE) del país o “Mar Argentino”.

Prefectura, la fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad que tiene a su cargo el control del área, reforzó el monitoreo de “los más de 500 buques pesqueros extranjeros que arribarán a la Milla 201 en la próxima zafra del calamar illex argentinus”, según informó en un comunicado.

Esos barcos, de los que Prefectura ya detectó 148 “en tránsito”, pescan sin restricción una especie cuya temporada para los barcos de bandera nacional se abrirá el 2 de enero al sur del paralelo 49 y el 12 al sur del paralelo 44. “Las expectativas son buenas, en virtud de cómo terminó el año”, dijo Darío Sócrate, gerente de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA).

Pero además de pesca, este año China parece haber reiterado una actividad que en el mejor de los casos se puede calificar de “fisgoneo”.

El buque arrastrero Lu Qing Yuan Yu 205, que en 2016 había realizado pesca ilegal más de 5 kilómetros dentro del Mar Argentino y que en 2022 realizó movimientos extraños para un pesquero, moviéndose en cuadrículas, en aparente trabajo de mapeo de la Plataforma Continental Argentina, lo que motivó entonces su seguimiento por el Patrullero Oceánico Storni, de la Armada Argentina, este año reiteró su actividad cuando menos extraña y probablemente ilegal. (Con información de Infobae)