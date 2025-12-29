Cristina Kirchner lleva más de una semana internada, pero no hay parte médico desde hace tres días

La expresidenta Cristina Kirchner cumplía más de una semana internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por una apendicitis que tuvo unas complicaciones debido a una peritonitis localizada, y en los últimos tres días no se comunicaron novedades sobre su estado de salud.

Según el último parte médico, que se difundió el viernes pasado, la actual titular del Partido Justicialista (PJ) continuaba hospitalizada debido a que presentaba "síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que implica ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

Se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, ya que ingresó el domingo 21.

En estos días recibió la visita de familiares directos, como su hijo Máximo Kirchner, mientras que en las puertas del sanatorio suelen permanecer militantes para manifestarle su apoyo y además protestar con pancartas contra la prisión domiciliaria que cursa tras ser condenada en la causa Vialidad.

La ex presidenta permanece con antibióticos endovenosos y dieta líquida, mientras que no presentaba fiebre hasta el momento. (NA)