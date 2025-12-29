Claudio Úbeda continuará siendo el entrenador de Boca en 2026

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, fue ratificado en el cargo y seguirá dirigiendo al ´Xeneize´ en la temporada 2026.

El presidente del club Juan Román Riquelme decidió seguir con el plan que pensaba más allá de la eliminación en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing en condición de local, donde la continuidad de Úbeda se puso en duda por no haber estado a la altura aquella tarde de domingo.

Así, el ex ayudante de campo del difunto Miguel Ángel Russo dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores de América, Torneo Apertura y Copa Argentina.