Aseguran que en Bahía bajaron los asaltos y otros delitos prevenibles

"Mientras otros discuten en redes, nosotros gestionamos en la calle", aseguró Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial, al dar a conocer una baja en las estadísticas delictivas en nuestra ciudad.

"Este es el balance real de un año de trabajo intenso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad", agregó en sus redes sociales.

Según Montero, en el año que está por terminar -siempre comparado con 2024- bajaron 28,3% los asaltos con armas, los robos de automotores (-36,7%) y los hurtos (-20,4%).

El total de los denominados delitos prevenibles disminuyó, en general, casi 20%.

El funcionario también remarcó que durante 2025 se secuestraron 2.414 motos y se recuperaron 256 vehículos de ese tipo que habían sido robados, con 304 aprehendidos por dichos delitos.

Además, en general, se produjeron 2.125 aprehensiones por todo concepto, se sacaron de las calles 96 armas de fuego y se produjeron casi 600 allanamientos.

"Todo esto con un Gobierno Nacional que abandonó sus obligaciones, pero con un Estado Provincial presente que invierte y no deja solos a los bahienses", afirmó.

Montero destacó, en este sentido, al superintendente de la región Interior Sur, comisario general, Gonzalo Bezos y al jefe departamental, comisario mayor Gonzalo Sandobal, quienes lideran la fuerza en nuestro ámbito.

Por último, remarcó el trabajo coordinado con el Centro Único de Monitoreo (CeUM), que permitió acortar tiempos y mejorar las respuestas.

"Las cámaras son de vital complemento para la Policía", declaró.