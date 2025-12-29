"Voy a estar hasta la última fecha", confirmó Paco Castagna, que se suma al Internacional de Speedway

El italiano Paco Castagna, hijo del reconocido Armando, uno de los extranjeros que dejó su huella en el Speedway de nuestra ciudad, confirmó su participación para lo que resta del Campeonato Internacional, que anoche disputó la tercera fecha, con el triunfo del inglés Drew Kemp.

"Feliz de anunciar que voy a volver a correr en Argentina de la semana que viene! Ya el 3 de enero voy a estar presente en el Campeonato Internacional hasta la última fecha", posteó Paco.

El campeón 2021-22 y que participó también en el certamen 2022-23, jerarquizará el campeonato y será una firme oposición para el inglés Kemp, el más regular hasta el momento, y los nacionales que están prendidos adelante como Facundo Albín, Eber Ampugnani, Cristian Zubillaga, Agustín Kreder y Nicolás Gómez, más el ucraniano Roman Kapustin.

"Una lástima no poder ser uno de los que se puedan jugar el título, pero muy feliz de volver a correr en un país que amo y que la gente me espera con los brazos abiertos. Nos vemos en el año nuevo, que tengan felices fiestas! Ya falta poco!", cerró Paco.

En principio Paco estará presente el próximo sábado, cuando se dispute la cuarta programación en Casares, mientras que en el Antonio Miranda de nuestra ciudad debutará el martes 6.

En el 500cc. el actual puntero es Drew Kemp, con 58 puntos. Entres los principales puestos aparecen también: 2º) Facundo Albín, 54; 3º) Cristian Zubillaga y Eber Ampugnani, 46; 5º) Roman Kapustin, 32 y 6º) Agustín Kreder, 31.

Lo que viene

Sábado 3/1: en Casares.

Martes 6/1: en Bahía.

Sábado 10/1: en Bolívar.

Domingo 18/1: en Bahía.

Domingo 25/1: en Bahía.

Sábado 31/1: en Casares.

Martes 3/2: en Bahía.

Martes 10/2: en Bolívar.

Sábado 14/2: en Bahía.