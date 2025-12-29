Allanan el Banco Central en una causa contra Piccirillo por compra y venta de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es allanado este lunes en el marco de otra causa contra Elías Piccirillo, quien se encuentra con prisión domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield por plantarle un arma y drogas a Francisco Hauque, a quien le debía cerca de seis millones de dólares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Sebastián Casanello, ordenó múltiples allanamientos en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, entre ellos el BCRA, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Estos procedimientos se dan en el marco de una causa por “averiguación de delito” en el que se acusa al exmarido de Jésica Cirio por presuntas sospechas de maniobras de compra y venta de dólares.

Los operativos son concretados por personal División Investigaciones de Organizaciones Criminales, que tienen la orden de secuestrar celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital.

Asimismo, se deberá secuestrar documentación específica a la investigación y dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los objetivos. (NA)