Bahía Blanca | Lunes, 29 de diciembre





Economía y finanzas.

Prorrogaron hasta fines de 2026 el beneficio fiscal para microempresas

El régimen permite computar parte del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.
 

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen que permite a las microempresas computar parte del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias, al modificar el decreto 394/2023 mediante el decreto 923/2025.

La norma mantiene el esquema que autoriza a las microempresas a tomar hasta 30% del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios para cancelar contribuciones patronales y luego computar 100 % del remanente como pago a cuenta de Ganancias.

En los considerandos se destaca que las microempresas son fundamentales para el impulso de la economía argentina y que persisten las condiciones que justificaron los decretos 394/23 y 1137/24, que habían fijado el beneficio hasta fines de 2025.

El decreto establece que la extensión regirá para las remuneraciones que se devenguen desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, y entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. (NA)

