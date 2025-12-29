Verano y servicios públicos: la mitad de los reclamos que recibe la OMIC son por cortes de luz y agua

Con la llegada de las altas temperaturas, los reclamos vinculados a la prestación de los servicios públicos vuelven a crecer en la ciudad. Cortes de energía, baja o nula presión de agua, desbordes cloacales y daños en electrodomésticos encabezan el listado de consultas que llegan a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Así lo confirmó Pablo Daguerre, flamante titular del organismo, quien explicó que durante el verano se genera una “espiral de crecimiento” en las denuncias, principalmente asociada a la luz y al agua. “En esta época, aproximadamente la mitad de los reclamos que ingresan a la OMIC están vinculados a servicios públicos. Durante el resto del año ese porcentaje baja considerablemente”, señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, detalló que, fuera de la temporada estival, los reclamos suelen mantenerse “amesetados” y se relacionan más con pérdidas de agua, desbordes cloacales, problemas de facturación o pedidos de medidores. Sin embargo, entre diciembre y marzo los cortes de suministro y la falta de presión se convierten en los principales motivos de consulta.

El titular de la OMIC remarcó que el organismo no tiene poder sancionatorio ni de policía, pero sí cumple un rol clave como instancia inicial para canalizar los reclamos de los usuarios. “La OMIC no regula ni controla técnicamente los servicios, ni puede sancionar a las empresas. Esa función la ejercen los entes reguladores”, aclaró.

En ese sentido, explicó que el trabajo se realiza de manera articulada con los organismos correspondientes: la Autoridad del Agua (ADA) en el caso de ABSA, el OCEBA para el servicio eléctrico que presta EDES, y el ENARGAS para el gas. “Nosotros tomamos el reclamo, orientamos al vecino, iniciamos el trámite administrativo con la empresa prestataria y, si es necesario, con el ente regulador”, precisó.

Uno de los reclamos que también se incrementa durante el verano es el de los electrodomésticos dañados por cortes o bajas de tensión. “Cada tema es puntual. No es lo mismo un desborde cloacal que un artefacto quemado por un problema de energía”, explicó Daguerre.

En otro tramo de la entrevista, el exconcejal radical subrayó la importancia de los planes de verano y de contingencia por parte de las empresas prestatarias, y remarcó que la información es un factor clave para llevar tranquilidad a los usuarios. “Saber si va a haber cortes, en qué zonas y por cuánto tiempo reduce la incertidumbre y muchas veces evita que el vecino tenga que acercarse a la OMIC”, indicó.

En esa línea, confirmó que desde el ente reclaman el mismo nivel de exigencia tanto para empresas privadas como estatales. “Las responsabilidades son iguales, más allá de que se trate de una empresa pública o privada. Así lo establece la Ley de Defensa del Consumidor”, afirmó.

Actualmente, la OMIC atiende de lunes a viernes de 8 a 13 en Donado 242 (y los martes también en la terminal de ómnibus).

Por último, Daguerre confirmó que la OMIC participará de la audiencia pública por el aumento del agua, que se realizará el próximo 9 de enero en La Plata.