Cavani desmintió su retiro: "Nos espera un gran 2026"

El futbolista uruguayo Edinson Cavani desmintió una noticia que circuló ayer en redes sociales, en el marco del Día de los Inocentes, en relación a un retiro a los 38 años.

Si bien algunas cuentas deportivas mantuvieron la publicación, el propio jugador aclaró indirectamente que continuará ligado a Boca Juniors también en 2026.

"Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere, le vamos a meter con todo", dijo en diálogo con DS Sports.

"Uno empieza a darse cuenta y saber lo que realmente es el mundo del fútbol. Hoy en día, las redes sociales están actualizando, poniendo noticias y novedades. Uno sabe las cosas cuando van saliendo bien o mal. No soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo. Soy consciente porque vivo para el fútbol. Soy muy observador y estoy analizándome todo el tiempo", agregó en esta línea.

Cavani reconoció que no tuvo un 2025 a la altura de las espectativas que se crearon tras su llegada al xeneize. El delantero uruguayo convirtió apenas 5 goles en esta temporada en 24 partidos, mientras que luego de su presentación en el club -julio de 2023- acumula 28 tantos y 79 encuentros.

"Pasás momentos cuando no te salen las cosas, tenés una recaída, pero lo profesional es mi esencia, mi forma de ser, de vivir el fútbol y mi vida. Uno vive todo el tiempo conectado a su profesión y al club. Todo cuesta, levantarse temprano, entrenarse y hacer trabajos diferenciados o extras", expresó.

Por último habló de la jugada en la que desperdició una chance clara para Boca contra Alianza Lima, sobre el final del partido, disputado en La Bombonera por la Copa Libertadores.

"La analicé mil veces. Fue una situación donde primero piqué al primer palo, me la jugué con el defensor, me choqué, caí, giré y me levanté rápido. Eso muchas veces, cansado y con poco oxígeno, te mareás. Tiré la patada pero fue tarde y por instinto e inercia de que estaba al lado del arco", recordó.