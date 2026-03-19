Preocupación por Chuck Norris: fue internado de urgencia tras sufrir una emergencia médica

El legendario actor y experto en artes marciales Chuck Norris generó preocupación en las últimas horas luego de ser hospitalizado de urgencia tras sufrir una repentina emergencia médica en Hawai.

Según informó TMZ, el episodio ocurrió en la isla de Kauai y obligó el traslado inmediato del artista a un centro de salud. Si bien no trascendieron detalles sobre qué tipo de problema sufrió, lo cierto es que el cuadro se habría presentado de manera repentina.

A pesar del susto, las primeras informaciones llevaron tranquilidad: el actor se encontraría de buen ánimo e incluso haciendo bromas tras haber sido internado.

Lo que más llamó la atención es que apenas un día antes del episodio se lo había visto activo y entrenando, e incluso días atrás había celebrado su cumpleaños número 86 compartiendo un video en redes sociales donde se lo veía practicando combate.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo”, había publicado el actor en su cuenta de Instagram.

En el posteo, aprovechó para agradecerles a sus fanáticos: “Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga”.

Ícono del cine de acción y protagonista de la recordada serie Walker, Texas Ranger, Norris supo construir una imagen de dureza que trascendió la pantalla y lo convirtió en una figura de culto a nivel mundial.

Por el momento, no hay un parte médico oficial ni mayores precisiones sobre su estado de salud, pero se espera que en las próximas horas haya novedades sobre su evolución. (TN)