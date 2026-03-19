Momento insólito en el que una estrella del tenis abandona la cancha entre lágrimas

En un final insólito de un partido de primera ronda en el Abierto de Miami, la tenista checa Katerina Siniakova abandonó la cancha furiosa tras perder en sets corridos.

Este torneo ya fue foco de varias polémicas, primero con las bajas de varias figuras importantes como Emma Raducanu y Novak Djokovic, y luego con la cancelación de una jornada completa de juego debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

Ahora, un nuevo incidente, protagonizado en este caso por Siniakova (13º cabeza de serie), que se produjo tras su derrota en primera ronda ante la colombiana Camila Osorio -que no era cabeza de serie- frente a quien cayó por 6-1 y 6-4.

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En el punto final, Siniakova cayó al suelo y Osorio se dirigió a su lado de la cancha para comprobar que estuviera bien. Sin embargo, Siniakova no estaba de humor para conversar, estrechó brevemente la mano de Osorio antes de pasar junto a ella.

Osorio, visiblemente desconcertada, siguió a Siniakova hasta los bancos de los jugadores para ver cómo estaba, pero Siniakova agarró su bolso y pasó de largo una vez más.