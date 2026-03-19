Boca: la inesperada noticia que acerca un poco más a Paulo Dybala

Una noticia inesperada tomó por sorpresa a los fanáticos de Boca Juniors y alimentó los rumores sobre una posible llegada de Paulo Dybala al xeneize en junio de este 2026, debido a que la institución estaría preparando una oferta para presentarle oficialmente. Fue el coletazo de una noticia por fuera del deporte la que volvió a encender los rumores de una posible llegada del futbolista que actualmente tiene contrato con la Roma de Italia.

Hace algunas semanas el jugador fue padre tras el nacimiento de Gia, la hija que tuvo fruto de su relación con Oriana Sabatini, y eso sería un punto central por el cual podrían regresar a la Argentina debido a que desean estar más cerca de sus familias.

En tal sentido, en las últimas horas se conoció que Oriana trabajará en una miniserie en el streaming Olga durante este año. Este es el anuncio:

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No se tratará de un programa diario como suele ocurrir en el canal, pero es una novedad que la modelo decida embarcarse en este proyecto argentino estando en Italia.

En este contexto desde la institución saben que irán a la carga por él a mitad de año mientras que su amigo Leandro Paredes también llevará adelante el operativo "seducción" para sumarlo al plantel e ilusionarse con la Copa Libertadores.