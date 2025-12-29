El Gobierno le otorgará un anticipo financiero por $220.000 millones a Entre Ríos

El Gobierno nacional dispuso otorgar en 2026 un anticipo financiero de hasta $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos, para cubrir compromisos urgentes de gastos y amortización de deudas ante dificultades transitorias de liquidez.

El anticipo se canalizará a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y se devolverá durante el ejercicio fiscal 2026, con intereses calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), mediante retenciones de fondos coparticipables.

La provincia deberá afectar su participación en el régimen de coparticipación federal y autorizar a Hacienda a retener automáticamente los recursos necesarios, mientras que la Contaduría General de la Nación registrará la erogación como anticipo de fondos del Tesoro Nacional. (NA)